Nombre de conducteurs luxembourgeois circulent actuellement sans certificat valide, et pour cause. Les centres de contrôle technique ayant été fermés durant le confinement, les propriétaires ont omis de faire vérifier leur voiture ou camionnette.

17.000 véhicules rouleraient sans contrôle technique

Oui, on peut être propriétaire d'un véhicule sans forcément disposer d'un certificat de contrôle technique. Mais dans ce cas-là, la voiture reste au garage. En d'autres termes: «l'utilisation des voies publiques par un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valide n'est pas autorisée». Et le ministre de la Mobilité vient de le rappeler alors que le pays note que -crise covid oblige- de nombreux automobilistes ou propriétaires de camionnettes ont zappé l'opération de vérification pourtant obligatoire.

L'excuse est toute trouvée : le lockdown a aussi mis à l'arrêt les centres agréés chargés d'ausculter les véhicules et délivrer - ou non- le sésame les autorisant à circuler au Grand-Duché. Tout comme les concessions automobiles, ces structures étaient donc inaccessibles pendant près de trois semaines. Et à la levée des restrictions, les conducteurs n'ont pas eu comme priorité de régulariser leur situation. Au total, «l'oubli » concernerait près de 3% de l'ensemble des seules autos et camionnettes en circulation dans le pays, a confirmé François Bausch (Déi Gréng), interpellé sur le sujet par le député Mars di Bartolomeo.

Le ministre de la Mobilité tempère toutefois les inquiétudes. Les retards de bonne foi peuvent être rattrapés, et une tolérance a été décidée par le gouvernement. «Si le certificat est venu à échéance entre le 18 mars et le 24 juin dernier, la mise en circulation de ces véhicules au niveau national est autorisée jusqu'au 1er septembre 2020», rappelle François Bausch. Comptant sur le civisme de ses concitoyens, le ministre ajoute d'ailleurs : «Un grand nombre de propriétaires ou détenteurs de véhicules ont probablement recouru à cette possibilité».

D'après les calculs du ministère, en date du 21 juillet, 8.633 autos dont le certificat de contrôle technique était venu à échéance dans la période précitée restaient à contrôler jusqu'au 1er septembre 2020. De fait «environ 17 .000 véhicules ne disposent actuellement plus de certificat de contrôle technique en cours de validité», constatent les autorités.

Mais si un délai (logique) a été accordé pour mettre administrativement son véhicule en règle, la tolérance ne sera pas de mise au-delà de la date fixée.

D'ailleurs, la police grand-ducale ne manque pas de sévir quand elle constate une infraction au contrôle technique. L'an passé, 1.645 avertissements taxés ont ainsi été dressés pour mise en circulation d'un véhicule non couvert par un certificat en cours de validité. De quoi valoir aux verbalisés une amende de 145€ et deux points en moins sur leur permis de conduire.

