Six décès en lien avec l'infection sont venus marquer ces dernières 24 heures. A l'heure où le gouvernement annonce un allègement partiel des mesures de confinement, l'épidémie reste active auprès de 3.167 résidents luxembourgeois.

Luxembourg 2 min.

163 nouveaux cas de covid dépistés

Six décès en lien avec l'infection sont venus marquer ces dernières 24 heures. A l'heure où le gouvernement annonce un allègement partiel des mesures de confinement, l'épidémie reste active auprès de 3.167 résidents luxembourgeois.

Timidement, le gouvernement a choisi de lever une (petite) partie du confinement imposé au Luxembourg depuis Noël. Avec toujours la fermeture pour les cafés et restaurants du pays, au moins jusqu'au 31 janvier, comme principale restriction parmi un «paquet de mesures» dont les députés vont maintenant débattre pour une mise en oeuvre dès le lundi 11 janvier prochain.

Et si Paulette Lenert, la ministre de la Santé, se satisfait mardi après-midi que le Luxembourg ait réussi à briser la deuxième vague virale, toujours est-il que l'infection poursuit son oeuvre dans le pays, avec désormais 514 victimes à son actif.

Avec 9.318 tests effectués ces dernières 24 heures (ce qui porte à 1,69 million le total des dépistages pratiqués), le pays enregistre seulement 163 nouvelles contaminations.

Le Luxembourg dénombre désormais 47.149 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le nombre de personnes hospitalisées s'est accru en quelques jours. Les hôpitaux hébergent actuellement 162 patients en lien avec l'infection, dont 33 en soins intensifs. Au plus fort de la première vague, 234 lits avaient été occupés pour cette seule pathologie.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1,8 million de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019. Plus de 85 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 53 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris.



Pauvre Belgique La Belgique est le pays de l'Union qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 170 décès pour 100.000 habitants. Le Royaume est suivi par la Slovénie (139), la Bosnie (126) et l'Italie (125).



Les pays qui ont enregistré le plus de décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1.679 nouveaux morts, l'Allemagne (944) et le Mexique (544). Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 353.628 décès pour 20 millions de cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.