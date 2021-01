Si la courbe des contaminations au coronavirus ne repart toujours pas à la hausse avec 114 personnes testées positives ces dernières 24 heures, 24 personnes étaient toujours jeudi en service de soins intensifs à cause du virus.

160 patients covid restent hospitalisés

Même si l'épidémie s'affaiblit depuis début novembre au Luxembourg, le gouvernement reste sur ses gardes. Pour preuve, le ministre des Classes moyennes Lex Delles a justifié par un motif sanitaire la fermeture des magasins pour les quatre dimanches des soldes.

Le virus reste en effet toujours actif, comme l'indiquent les données de la direction de la Santé. Trois nouveaux décès ont en effet été enregistrés ces dernières 24 heures.

Le Grand-Duché enregistre 114 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, sur les 8.875 tests effectués. Pour rappel, le pays affichait quelque 800 cas quotidiens au plus fort de la deuxième vague.

Depuis le début de l'épidémie en mars, le Luxembourg dénombre donc 48.486 cas dépistés. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

160 patients en lien avec l'infection sont toujours hospitalisés au Luxembourg, dont 24 en soins intensifs.

Depuis 24 heures, 499 personnes ont été vaccinées au Luxembourg. Ce qui porte le nombre de personnes ayant bénéficié d'une injection à 2.871.

Le développement de nouveaux variants du virus dans le monde inquiète l'Organisation mondiale de la santé, qui réunit ce jeudi un comité d'urgence avancé de deux semaines. Une nouvelle mutation a été découverte au Japon, tandis que 50 pays ont déclaré des cas du variant britannique, dont le Luxembourg. 20 pays ont quant à eux déclaré des cas du variant identifié en Afrique du Sud. Le Laboratoire national de santé (LNS) a confirmé jeudi que cette variante plus contagieuse n'était pas encore présente sur le territoire grand-ducal.

