160 emplois menacés chez DuPont Teijin Films à Contern

En novembre 2021, on apprenait que DuPont Teijin Films (DTF), tout comme le département Hytrel de DuPont, situés à Contern, ne seraient plus placés sous la tutelle de la société DuPont de Nemours dont l'arrivée au Grand-Duché remonte à 59 ans. L'inquiétude régnait pour les quelque 350 contrats de travail que comptaient les deux sites luxembourgeois. Finalement, quelques mois plus tard, le groupe américain Celanese Corporation rachetait la société, tout en assurant que l'ensemble des salariés seraient préservés.

Malheureusement, les responsables de l'usine de films plastiques ont annoncé ce lundi à leurs employés qu'ils venaient d'entamer un processus de consultation avec les représentants locaux du personnel concernant l'arrêt des deux lignes au sein de l'unité de production luxembourgeoise. «Cette décision extrêmement difficile a été prise après une évaluation approfondie de la rentabilité globale de ces deux lignes, motivée par la tentative infructueuse de trouver une autre source d'approvisionnement en téréphtalate de diméthyle fondu (DMT), financièrement viable», explique la direction dans un communiqué.

Les deux lignes qui fonctionnaient à base de DMT étaient déjà à l'arrêt au début de l'année. La main-d'œuvre qui exploite ces lignes a été mise en chômage partiel depuis lors. «L'entreprise n'accepte plus de commandes pour ces lignes depuis décembre 2022. Au cours de l'évaluation, l'entreprise a envisagé d'autres options d'approvisionnement, mais elle n'a pas pu trouver de solution financièrement viable pour continuer à exploiter ces lignes», concède DTF.

Au total, c'est environ 160 employés qui sont menacés. «Dans le cadre du processus de consultation, l'entreprise s'efforcera de réduire autant que possible le nombre d'employés concernés. La troisième ligne de production, une ligne d'extrusion utilisant des copeaux de polyester, et les quelque 110 autres employés travaillant sur le site ne seront pas affectés par cette décision», assure l'entreprise, qui se dit pleinement consciente de l'impact de cette action «malheureuse, mais nécessaire».

L'entreprise indique également que cette action ne reflète pas la qualité du travail effectué par les employés de DTF. «Mais plutôt les circonstances commerciales de plus en plus difficiles qui ont culminé lorsqu'un fournisseur clé a soudainement mis fin à l'approvisionnement en matières premières à la fin de l'année dernière. L'entreprise continuera également à travailler avec ses clients pour proposer les produits DTF sur d'autres sites de son réseau de production mondial.»

Le LCGB et l'OGBL n'ont pas tardé à réagir suite à cette annonce pour le moins inattendue. Par voie de communiqué, les syndicats se sont offusqués de cette décision et ont exigé la mise en place urgente d'un plan de maintien dans l'emploi afin d'éviter tout licenciement. «Tous les moyens doivent être mis en œuvre afin de conserver les emplois», ont déclaré les deux syndicats.

Ces derniers s'interrogent d'ailleurs sur l'origine de la vente de cette usine qui, comme expliqué plus tôt, appartenait à Dupont de Nemours et qui est désormais aux mains de Celanese. «À peine six mois après ce rachat, une réduction massive de postes est annoncée. Dans ces conditions, Dupont de Nemours devra assumer également sa part de responsabilité sociale quant à la menace qui pèse maintenant sur les 160 emplois alors que le groupe Dupont poursuit les investissements».

Le LCGB et l'OGBL ont demandé une entrevue d'urgence avec le ministre du Travail afin d'obtenir le soutien et l'accompagnement nécessaires dans ce dossier. Une première réunion aura lieu ce jeudi.

