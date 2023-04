Il y a quelques mois, les familles ont été accueillies à Diekirch, mais elles doivent maintenant quitter leur foyer. Une situation sans solution pour l'instant.

Luxembourg 7 min.

A Diekirch

16 familles ukrainiennes doivent quitter leur maison

Nadine SCHARTZ Il y a quelques mois, les familles ont été accueillies à Diekirch, mais elles doivent maintenant quitter leur foyer. Une situation sans solution pour l'instant.

«Nous espérions enfin trouver un peu de sérénité après ces mois d'épreuves. Mais ce n'est plus le cas», lâche Ana Stepanenko. Elle a quitté l'Ukraine début mars 2022 pour se réfugier au Luxembourg avec ses deux enfants et ses chats. Ils ont d'abord été accueillis par une famille de la capitale. En octobre, ils ont pu emménager dans un appartement à Diekirch.

Que deviennent les réfugiés ukrainiens au Luxembourg ? Presque 5.000 Ukrainiens ont trouvé refuge au Luxembourg et bénéficient d’une protection temporaire. Nous sommes allés à leur rencontre pour comprendre comment ils ont vécu cette année.

«Nous étions tellement contents et nous avons aménagé l'appartement avec les quelques objets que nous avions apportés», raconte Ana Stepanenko. Et d'ajouter: «Nous nous y sentons très bien».

Mais la nouvelle tombe : le 28 mars, la Croix-Rouge luxembourgeoise informe tous les réfugiés ukrainiens de la Cité militaire - 16 familles au total - qu'ils doivent quitter les lieux d'ici juillet. «A l'origine, il avait été dit qu'on pourrait y rester un an et demi à deux ans», explique Ana Stepanenko.

«Nous avons été informés soudainement et devons maintenant chercher nous-mêmes un logement», explique Anastasia Andreikiv, 16 ans, qui vit là avec ses parents et ses jeunes frères et sœurs. Ses sœurs de 4 et 6 ans ont déjà dû changer deux fois d'école et s'y habituer. Un troisième changement doit donc intervenir. Mais les parents doivent d'abord trouver un nouveau logement. «C'est tout sauf une situation facile», dit l'adolescente.



Une situation incompréhensible

Pour Ana Stepanenko aussi, c'est un monde qui s'est effondré. «Nous partions du principe que nous pourrions rester à Diekirch au moins pendant un an et demi», raconte-t-elle. «Lorsque nous avons appris la nouvelle, j'étais tout simplement désespérée. Je ne comprends pas».

En discutant avec des connaissances, elle apprend que la recherche d'un logement est déjà difficile pour les autochtones. Ce qui rend la situation encore plus compliquée pour elle, c'est qu'elle ne gagne que le salaire minimum, a deux enfants et deux chats.

L'Ukrainienne Ana Stepanenko est venue au Luxembourg avec ses deux enfants et ses chats. Elle veut au moins rester jusqu'à ce que son fils de 15 ans et sa fille de 19 ans aient terminé leurs études. photo: Nadine Schartz

De nombreuses connaissances n'avaient pas non plus conscience de la situation incertaine dans laquelle se trouvent actuellement de nombreuses familles ukrainiennes. «Tout le monde pense que nous sommes tous bien installés et satisfaits, mais ce n'est pas le cas», dit la mère de famille. «Quand je n'avais pas encore trouvé de travail, nous devions vivre avec 800 euros par mois. Cela ne laissait la place à aucun frais imprévu», ajoute-t-elle. Rien qu'une visite chez le vétérinaire lui avait coûté 175 euros, ce qui représente beaucoup d'argent pour la famille, qui a fini par en manquer.

La réponse de la Croix-Rouge luxembourgeoise apparaît alors d'autant plus surprenante lorsque les familles de Diekirch ont voulu savoir comment elles allaient pouvoir payer leur propre logement : «Ils nous ont dit que nous aurions dû économiser notre argent à de telles fins. Mais comment est-ce possible ?», se demande l'Ukrainienne.

«Nous commencions tout juste à respirer à nouveau»

Les larmes aux yeux, elle poursuit : «Mes enfants et moi commencions tout juste à respirer après cette année terrible». Les enfants auraient dû avoir presque deux ans pour poursuivre leur scolarité - ils sont tous les deux au lycée Michel Lucius dans la capitale - pendant qu'elle apprendrait le français et trouverait un travail pour nourrir la famille.

Son métier d'enseignante, qu'elle a exercé pendant 27 ans, n'est pas reconnu au Luxembourg. Comme elle était également chorégraphe et coach de fitness dans son pays d'origine et qu'elle gérait sa propre salle de sport, elle ne cesse d'écrire des lettres de candidature dans l'espoir de trouver un emploi. Entre-temps, elle a certes trouvé un job, mais qui ne correspond pas à ses qualifications. «Je veux vraiment travailler et montrer ce dont je suis capable», souligne-t-elle.

«La question n’est pas quand ça va s’arrêter, mais où, à quelles frontières?» A leur arrivée au Luxembourg, les réfugiés ukrainiens ont pu compter sur un soutien précieux, celui de compatriotes déjà établis et dont le métier consiste à faire le relai. Rencontre avec une de ces interprètes.

Mais cette nouvelle réduit à néant tous ses projets. «Au début, je n'osais même pas l'annoncer à mes enfants ; ils ont déjà traversé tant d'épreuves», explique Ana Stepanenko.

Mais abandonner n'est pas une option. Elle s'associe donc à ses voisins pour tenter d'obtenir un entretien avec le maire de Diekirch, Claude Thill. L'objectif : trouver une solution ou du moins un peu de soutien.

A l'hôtel de ville, on leur annonce que le chef de la commune les rappellera pour fixer un rendez-vous. Mais le lundi, les familles reçoivent une lettre de la Croix-Rouge. Son contenu : il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous avec le bourgmestre. Si les familles souhaitent obtenir un logement social à Diekirch, elles doivent au préalable remplir les formulaires nécessaires. Vu le grand nombre de demandes reçues, elles seraient placées sur une liste d'attente.

Diekirch n'a pas de locaux disponibles

Interrogé par le Luxemburger Wort, le bourgmestre Claude Thill souligne que dès le départ, il était clair que cette solution n'était valable que pour un an. De plus, la commune n'est pas propriétaire des bâtiments, puisqu'il s'agit de biens de l'État. Claude Thill n'a pas de solution pour les 16 familles ukrainiennes. Ainsi, les deux structures pour demandeurs d'asile, qui offrent 350 places, sont toutes occupées. Selon lui, d'autres communes devraient également assumer leurs responsabilités : «Si toutes les communes mettaient de telles structures à disposition, nous n'aurions pas ce problème».

Des bâtiments et un projet de l'Etat Les logements où vivent actuellement les familles ukrainiennes sont la propriété de l'Etat. Le ministère du Logement souligne que l'accord entre l'administration et la Croix-Rouge était valable un an, car la Société nationale des habitations à bon marché mène un nouveau projet à cet endroit. Les maisons vont être démolies et d'autres logements vont être construit à la place. Les travaux ont démarré.

pam, avec nas

Caroline Fréchard, du service de presse de la Croix-Rouge, confirme également que la convention n'est valable que pour un an, à partir du 10 juillet 2022. «Dans ce cas, nous devons tous faire un effort commun pour trouver une solution», souligne-t-elle. C'est dans cet esprit qu'il a été demandé aux familles de chercher elles-mêmes un logement.

Le problème est que la Croix-Rouge ne dispose pas de suffisamment de logements d'urgence. «Nous ne voulons pas leur donner de faux espoirs en leur disant que nous allons bientôt mettre un logement à leur disposition», explique Caroline Fréchard. Deux assistantes sociales continuent toutefois d'assister les familles.

«Personne ne sera laissé pour compte» Le directeur de la Croix-Rouge luxembourgeoise, Frederik Noel, explique qu'il a été informé, par mail, en janvier, que les familles devaient quitter les logements. Le courrier officiel est arrivé en mars. Une réunion a alors été organisée avec les personnes concernées. Celle-ci doivent effectivement s'inscrire sur liste d'attente pour espérer obtenir un nouveau logement social. Le directeur précise toutefois que la Croix-Rouge continue d'accompagner les familles. «Personne ne sera laissé pour compte», affirme-t-il. En dernier recours, elles pourraient retourner dans les structures d'accueil initiales et les foyers pour demandeurs d'asile. pam, avec nas

«C'est une situation étrange», estime l'Ukrainienne. Pour elle et les autres familles, il ne s'agit en aucun cas de recevoir une aide financière sans rien faire en échange. Au lieu de cela, elles demanderaient simplement de l'aide pour trouver au moins un logement. «Qui nous louera un appartement dans notre situation particulière, alors que même les résidents ont des difficultés ?»

Je commence à manquer de force. Ana Stepanenko

Ana Stepanenko fond à nouveau en larmes. «Je commence à manquer de force», explique-t-elle. «Je me sens si seule ici». L'idée, de devoir retourner dans son pays d'origine si elle ne trouve pas de logement, provoque chez elle une peur et une incertitude encore plus grandes. «La guerre n'est pas encore terminée là-bas, les bombes continuent de tomber. Je ne veux pas faire ça à mes enfants ; je dois les protéger», fait-elle comprendre.

Les pelleteuses sont déjà prêtes pour les premiers bâtiments de la Cité militaire. La SNHBM y créera des logements abordables. Photo: Gerry Huberty

Car, même si les adolescents sont en sécurité au Luxembourg, ils sont loin d'avoir tout assimilé. Chaque fois que les sirènes d'alerte sont testées, la panique liée au bruit des bombardements refait surface, comme lundi lors du test du système d'alerte national.

«J'en suis arrivée au point où je ne sais plus quoi faire...», conclut l'Ukrainienne.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon et Pascal Mittelberger.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.