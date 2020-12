Cette fois, ce n'est pas la police qui enquêtera mais jusqu'au 18 décembre, les habitants de quatre quartiers de Luxembourg vont être questionnés par sondage pour évaluer leur sentiment de sécurité.

16.057 ménages de la capitale passent aux aveux

L'an passé, la police grand-ducale avait renforcé sa présence aux environs de la gare de Luxembourg. Mais la récente décision de la Ville de faire circuler des agents de sécurité privés a remis un coup de projecteur sur ce secteur de la capitale. Dangereux de s'y promener en journée, périlleux de le traverser la nuit, risqué d'y vivre? Les uns assurent que oui, quand les autres jurent que la délinquance y est sous bonne garde. Bientôt, en tout cas, on en saura plus sur le ressenti même de la population qui demeure dans cette zone centrale et ses abords.

En effet, le ministère de la Sécurité intérieure diligente une enquête (disons un sondage) pour savoir comment les habitants eux-mêmes perçoivent localement le niveau d'insécurité. Une initiative qui ne doit rien à l'actualité récente, mais a été décidée au printemps 2019.

L'idée première étant de connaître l'efficacité de la vidéosurveillance («Visupol») sur la tranquillité publique. La présence de caméras est-elle dissuasive? Sont-elles bien placées, trop discrètes, intrusives, pas en nombre suffisant? Le ministre Henri Kox (Déi Gréng) aura bientôt la réponse. De quoi évaluer combien sont pesantes -ou non- les agressions diverses, la présence de dealers ou de prostituées dans cette partie de la ville bientôt reliée par le nouveau tronçon du tram?

En effet, 16.057 foyers de la gare et ses alentours vont être questionnés par un organisme spécialisé. Un sondage mené en sept langues (luxembourgeois, allemand, français, anglais, portugais, espagnol et italien); qui prendra fin le 18 décembre prochain et dont la facture approchera les 23.300 euros vient d'informer le ministère aux députés CSV (et échevins de la capitale) Laurent Mosar et Serges Wilmes.

En fait, le questionnaire ne sera ouvert qu'aux seuls habitants des quartiers Gare, Bonnevoie (Nord et Sud) et Limpertsberg. En fait, là où déjà des caméras surveillent le domaine public.

L'Inspection générale de la police aura la primeur des résultats à la mi-janvier 2021. C'est avec l'organisme sondeur que l'IGP a préparé la série de questions posées actuellement.

