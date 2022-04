Avez-vous pensé à parrainer votre petit canard? Demain, ils seront 16.000 à se laisser porter par l'Alzette pour espérer faire gagner à leur propriétaire de beaux cadeaux.

Luxembourg 3 min.

Duck race

16.000 canards vont envahir la vallée de l'Alzette

Laura BANNIER Avez-vous pensé à parrainer votre petit canard? Demain, ils seront 16.000 à se laisser porter par l'Alzette pour espérer faire gagner à leur propriétaire de beaux cadeaux.

Une marée jaune se prépare une nouvelle fois à déferler sur l'Alzette. La traditionnelle Duck race revient dans son format classique ce samedi 22 avril pour sa 21e édition. Et pour gagner, mieux vaudra avoir la chance de son côté. «Ce qui va aider les participants, c'est d'être sur le site et de motiver son petit canard pour aller plus vite !», répond Perry Arrensdorff, lorsqu'on lui demande des conseils pour arriver en tête.

Les canards jaunes de retour dans l'Alzette Pour la vingtième fois, les oisillons ont envahi la rivière, pour la bonne cause. Et c'est ainsi que 16.000 figurines ont amusé des centaines de spectateurs amassés sur les berges.

Le président de la Table ronde luxembourgeoise, qui organise l'événement, en est à sa huitième Duck race. Il se réjouit de ce retour grandeur nature du rendez-vous international. «La crise sanitaire nous avait amenés à organiser une version complètement virtuelle lors de laquelle les canards ont fait la course sans aucun public», rappelle Perry Arrensdorff. En 2021, une édition sous CovidCheck s'était tenue en octobre.

«Ce samedi, ça va être la totale! Ce sera la première édition à fond la caisse dans la vallée de l'Alzette», sourit l'organisateur. Les palmipèdes numérotés devraient mettre environ une heure pour dériver de leur point de départ, qui sera donné à 15h, à la ligne d'arrivée, sous l'œil attentif de leurs parrains et marraines. «Ils ont tous la même chance au départ. C'est la nature qui décide qui va être le premier canard.»

60.000 euros de dons

Mais l'idée derrière cette marée jaune, est avant tout de récolter de l'argent afin de sponsoriser des associations. Derrière cette initiative se cache un seul slogan: ''We care for kids'' (Nous prenons soin des enfants). «Tout l'argent que nous récoltons est donné à des associations qui aident les enfants à travers différents moyens. Ce que nous cherchons avant tout, c'est de sponsoriser une association pour un projet concret, pas pour acheter des timbres ou du café», rappelle le président de la Table ronde luxembourgeoise.

A cinq euros l'unité, les 16.000 canards de la course permettront de générer 60.000 euros de dons qui seront partagés équitablement entre la Fondation Autisme Luxembourg, SOS Kannerduerf et Elisabeth: Indiana Jos. «Cette année, il s'agit d'association luxembourgeoises, mais on alterne chaque année entre des associations nationales et internationales afin d'aider tout le monde.»

Les canards seront lâchés au même moment dans l'Alzette: tout le monde aura la même chance de gagner. Photo: Laurent Blum

Pour déterminer quels projets recevront ces généreuses enveloppes, la Table ronde compte avant tout sur ses membres. Ils sont au nombre de 150, et sont sollicités avant chaque édition afin de soumettre des propositions. Ces dernières sont ensuite passées en revue par le comité d'organisation, composé de vingt personnes, qui désigne les trois finalistes grâce à des critères précis.

Un événement vert

Mais alors, comment faire pour parrainer son canard? Les palmipèdes sont en rupture de stock sur le site internet de l'événement, mais pas de panique: des tickets seront vendus sur place, ce samedi. «Dans le cas où les canards sont tous adoptés sur internet, il en restera le matin même à l'entrée du site, située à proximité de l'abbaye de Neimënster», fait savoir Perry Arrensdorff. A noter que les personnes ne pouvant se rendre sur place mais dont le canard sera arrivé en bonne position seront contactées par mail ou par téléphone afin de récupérer leur lot.

L'événement se déroulera en bordure de l'Alzette. Plan: Table ronde luxembourgeoise

Cette fête familiale ne se limite cependant pas à la course des 16.000 canards. Des stands de pêche aux canards au château gonflable en passant par une large offre de restauration, les animations seront nombreuses sur le site.

«Cette année on est un green event», s'enthousiasme le président de la Table ronde luxembourgeoise. Cette certification de l'Etat vise à promouvoir les événements durables, qui évitent notamment les déchets plastiques, et favorisent les achats locaux, en circuit court. «C'est totalement dans la logique de notre slogan ''We care for kids''. Car si on veut faire attention aux enfants il faut aussi faire attention à la planète, sinon ça ne sert à rien», estime Perry Arrensdorff qui encourage par ailleurs les participants à venir en transports en commun.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.