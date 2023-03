Après Dupont Teijin Films (DTF), cette annonce est la deuxième coupe sombre dans l’industrie au Luxembourg en quelques semaines.

155 emplois menacés chez Husky Technologies à Dudelange

Aujourd’hui, la direction de Husky Technologies a informé la délégation du personnel ainsi que le LCGB, syndicat majoritaire dans l’entreprise, et l’OGBL que 155 emplois seront supprimés à Dudelange, l'entreprise ayant décidé de se retirer de l'activité des solutions de système de moulage spéciales.

Après Dupont Teijin Films (DTF), cette annonce est la deuxième coupe sombre dans l’industrie au Luxembourg en quelques semaines. «La délégation du personnel et les syndicats en ont été informés à peine une heure avant le personnel. Le moment et la manière de la communication sont inacceptables. Les employés et leurs familles se retrouvent ainsi, à la veille de Pâques, dans l'incertitude quant à leur avenir», indiquent la LCGB et l'OGBL dans un communiqué de presse. «La délégation du personnel, avec les syndicats, refuse catégoriquement toute négociation sur un éventuel plan social».

Un plan de maintien de l'emploi réclamé

En front commun, les deux syndicats demandent la mise en place urgente d'un plan de maintien dans l'emploi (PME) afin d'éviter tout licenciement. «Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour maintenir les emplois», assurent-ils. «Un PME pourrait permettre d'utiliser toutes les mesures d'accompagnement social pour éviter les pertes d'emploi par des mesures telles que les préretraites, le prêt de main-d’œuvre, mais aussi la réorientation professionnelle par le biais de formations».

Au vu de la gravité de la situation, le LCGB et l'OGBL ont demandé à la direction d'organiser une réunion commune avec les représentants des ministères concernés, qui aura lieu mercredi prochain, afin d'obtenir le soutien et l'accompagnement nécessaires dans ce dossier. «La revendication nationale des syndicats pour la mise en place d’une cellule de reclassement (CDR) se confirme, comme cela avait déjà été demandé lors des rencontres avec les ministres dans le cadre du dossier DTF».

Les syndicats, fortement soutenus par la délégation du personnel, assurent qu'ils «mettront en œuvre tous les moyens dont ils disposent afin de sauvegarder les existences des salariés et de leurs emplois et éviter les licenciements».



