151.322 salariés ont pu bénéficier du chômage partiel

Patrick JACQUEMOT Le ministre du Travail est revenu, lundi, sur "l'énormité de l'effort consenti" depuis un an par le gouvernement en termes d'aides aux entreprises pour que celles-ci puissent assurer le revenu de leurs employés.

C'était il y a un an tout juste. Quand le comité de conjoncture se réunissait pour statuer sur l'attribution du chômage partiel, il n'était question en moyenne que de 18 entreprises en difficulté, et les montants accordés tournaient autour des 635.000 euros. Mais avec cette crise covid, les sommes accordées pour assurer 80% de la rémunération aux salariés concernés ont bondi. Le ministre du Travail a fait ses comptes : «Selon les mois, cela a varié de 8 à 49 millions d'euros».

Plus de 46.000 salaires couverts par le chômage partiel Si, en février, le Conseil de conjoncture a validé autant de demandes d'entreprises à bénéficier de la prise en charge par l'Etat de 80% des revenus des salariés qu'en janvier, le nombre de bénéficiaires a, lui, bien augmenté.

Ainsi, en ce 1er mars, Dan Kersch (LSAP) a fait le point sur le dispositif d'aides directes sans doute le plus sollicité. Avec déjà plus de 580 millions d'euros sortis des caisses de l'Etat pour assurer la rémunération de 151.322 employés différents depuis le début des difficultés économiques. «Cela montre l'énormité de l'effort consenti», soulignait donc le ministre socialiste pour marquer l'engagement du gouvernement aux côtés de quelque 15.380 sociétés qui ont, à un moment ou à un autre, monté un dossier pour bénéficier de cet accompagnement.

Et les derniers chiffres montrent encore combien le chômage partiel constitue une béquille indispensable à l'équilibre de nombreuses organisations. Ainsi, en mars, 46.780 salariés sous contrat dans 4.362 entreprises auront une paie assurée par l'Etat. En avril 2020, alors même que le premier confinement avait été mis en place, ils étaient 124.000...

Maintenant, les entreprises doivent assumer leurs responsabilités Dan Kersch, ministre du Travail

Pour Dan Kersch, le pari engagé du «chômage partiel élargi» a été tenu : «sauver des entreprises de la faillite, préserver l'emploi et donner le temps aux sociétés de se préparer à un redémarrage». Maintenant, il est temps de passer à une nouvelle étape car l'Etat ne pourra pas soutenir ce régime d'assistance au-delà du raisonnable. Ainsi, le montant des aides va-t-il régresser, révélant alors sans doute plus d'entreprises n'étant plus en mesure de fonctionner. Le ministre ne le cache pas : «On peut supposer que la quantité de faillites va augmenter». Et avec les demandeurs d'emploi venant s'inscrire à l'Adem, alors que le chômage semblait jusque-là contenu.

Mai 2021 va ainsi marquer une rupture dans le niveau du chômage partiel accordé. «Maintenant, les entreprises doivent assumer leurs responsabilités. Et dire la vérité sur le devenir de leur activité vis-à-vis de leurs salariés», estime ainsi le gouvernement en accord avec les partenaires sociaux.

Les «entreprises zombies» menacent le Luxembourg Selon les experts, une société sur dix ne serait pas viable et la pandémie sanitaire pourrait bien aggraver la situation. Le ministère de l'Economie se veut néanmoins rassurant, estimant le risque «minime» pour la stabilité des marchés financiers.

Le printemps qui s'annonce sera celui des fermetures de sites pour les plus fragiles, ou du maintien dans un régime de chômage partiel allégé. Mais à cela une condition : que les sociétés concernées s'engagent dans un plan de redressement, un plan de maintien dans l'emploi ou un accord sectoriel. La crise se prolongeant il faudra aussi réviser les dispositifs en place pour soutenir les secteurs à avoir fait l'objet d'une tripartite sectorielle, l'aérien comme la sidérurgie.

Seuls les secteurs dits vulnérables (Horesca, tourisme, événementiel, etc) bénéficieront d'une prise en charge du chômage partiel à des niveaux plus élevés (50% des heures effectivement chômées contre 10% dans les autres domaines d'activité). C'est ainsi que cela a été négocié fin février.

