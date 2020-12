La plupart des contraventions dressées la semaine dernière concernaient des entorses au couvre-feu. Attention, à compter du 26 décembre, l'amende passera de 145 à 300 euros.

150 verbalisations pour non-respect des règles covid

La plupart des contraventions dressées la semaine dernière concernaient des entorses au couvre-feu. Attention, à compter du 26 décembre, l'amende passera de 145 à 300 euros.

Comme depuis l'instauration des règles covid, y compris le couvre-feu, la police grand-ducale a réalisé quelque 310 contrôles la semaine passée pour veiller au respect de ces dispositifs. Et comme d'habitude, les souches d'avertissements taxés ont encore été de sortie, à 150 reprises même. Dans la majeure partie des cas, les agents ont sanctionné des promeneurs qui circulaient au-dehors, sans raison valable, en dehors des heures permises.

Ainsi, à Esch-sur-Alzette, samedi rue du Brill, pas moins de neuf piétons ont eu droit à une amende de 145 euros pour avoir enfreint le couvre-feu. A huit occasions, les policiers ont aussi adressé des rapports au ministère de la Santé pour signifier des entorses à la loi covid soit pour des bars, soit dans le cadre de soirées privées. Mais, qu'on se le dise, la police a déjà prévenu : pour les fêtes, ce sera tolérance zéro.

Mais quels sont ces commerces dits «essentiels»? Juste le temps de remplir la hotte du Père Noël, et ensuite rideau : à compter du 26 décembre, le gouvernement limitera le commerce à une douzaine de types de produits.

Et cela d'autant plus que le gouvernement souhaite mettre en place, du 26 décembre au 10 janvier 2021, des règles plus sévères encore. Cela concernera aussi bien la fermeture des commerces non essentiels, qu'un nouvel horaire d'interdiction de sortie la nuit. Passé Noël, le couvre-feu entrera en vigueur dès 21h, soit deux heures plus tôt qu'aujourd'hui. En cas d'infraction, le montant de la contravention sera doublé (300 euros contre 145 actuellement).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.