La European School's Cup a commencé lundi. Cette course de bateaux à voile qui a lieu chaque année depuis six ans réunit 150 élèves du Grand-Duché pour une semaine d'aventures.

150 lycéens du Luxembourg en mer Méditerranée

Anne Fourney La European School's Cup a commencé lundi. Cette course de bateaux à voile qui a lieu chaque année depuis six ans réunit 150 élèves du Grand-Duché pour une semaine d'aventures.

Six lycéens de l'école européenne du Kirchberg sont partis naviguer pendant une semaine sur la mer Méditerranée. Accompagnés par deux skippers, Akosh, Florian, Pedro, Jasper, Jokubas et Pim ont hissé les voiles à Zadar, en Croatie, pour participer à la European School's Cup qui a lieu chaque année depuis six ans.

L'équipe des «Gators» et leur skipper prêts à larguer les amarres. Photo: Sailing Passion

Environ 150 lycéens du Grand-Duché vont s'y retrouver, soit une vingtaine de bateaux. Certains des lycéens eux ont déjà navigué, mais «il n'est pas nécessaire d'être expérimenté pour participer à cette course», souligne Florian.



Une trentaine de skippers vont encadrer ces jeunes qui doivent apprendre à vivre ensemble pendant une semaine sur un bateau à voile, s'organiser, prévoir suffisamment de victuailles pour pouvoir assurer les repas quotidiens…

La School's Cup est organisée par l'association Sailing Passion. Une vingtaine de bateaux sont dans la course, tous équipés d'un tracker afin que les fans puissent suivre la régate en ligne.

«C'est une opportunité unique parce qu'on ne le ferait pas forcément par nous-mêmes», estime Jokubas.

«En plus, nous sommes de bons amis et c'est, pour la plupart d'entre nous, notre dernière année ensemble. Après nous partirons faire des études à droite et à gauche.» Akosh, Florian, Pedro, Jasper, Jokubas et Pim ont baptisé leur équipe «Gators».