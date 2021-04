Luc Feller, en charge de l'organisation de la campagne vaccinale du Luxembourg, estime que le pays est en capacité de doubler le nombre administré sur les dix prochaines semaines.

«150.000 vaccinés de plus d'ici au 1er juillet»

«Probablement...». Voilà le mot que, désormais, le responsable du Haut-Commissariat à la Protection nationale ajoute à chaque fois qu'il annonce un objectif. Depuis l'ouverture du premier centre de vaccination (fin décembre dernier) et la mise en place du dernier (lundi au Findel), Luc Feller a appris à se montrer méfiant. Car si l'organisation imaginée semble bien fonctionner, le flou règne toujours sur les quantités de vaccins anti-covid livrées. «Mais aujourd'hui nous avons les équipements pour vacciner 50.000 personnes par semaine», aime-t-il à rappeler.

Après la fébrilité du début d'année, les autorités sanitaires se veulent plus positives pour le printemps. Il est vrai que la Commission européenne, qui gère les commandes, et les laboratoires assure être en mesure de livrer considérablement plus dans les semaines à venir. Aussi, alors que depuis le 28 décembre 130.000 doses ont pu être administrées (et 34.225 personnes immunisées), Luc Feller annonce «150.000 personnes vaccinées en plus d'ici au 1er juillet... probablement». Une barre que le pays devrait toutefois pouvoir dépasser.

Et même si les diverses polémiques autour du vaccin AstraZeneca peuvent freiner les ardeurs de certains, pour l'instant l'adhésion à la campagne vaccinale reste massive. «Entre 75 et 77% des personnes contactées dans les différentes phases prennent rendez-vous dans un centre de vaccination», note ainsi le coprésident de la cellule de crise covid-19. De quoi booster l’immunisation collective, espère le gouvernement qui, en autorisant la réouverture des terrasses, a tenté un pari sanitaire.

Du côté des centres de vaccination, on souffle aussi en constatant qu'aucun effet indésirable sérieux n'a été enregistré à l'occasion d'une injection. Pour être transparent sur le sujet, Luc Feller confie que seulement deux volontaires à la vaccination anti-covid ont dû être hospitalisés. Deux personnes prises d'un léger malaise alors qu'elles se trouvaient en salle de repos après leur passage devant l'infirmière.

50 lignes au Kirchberg

Désormais à l'avant-dernière phase de son plan de vaccination, le Luxembourg compte donc maintenant sur les livraisons de vaccins en nombre conséquent. Johnson & Johnson arrive dès cette semaine, d'ici quelque temps Spoutnik-V pourrait rejoindre les formules injectées. Une chose est sûre : l'organisation tourne rond; le rythme de vaccination étant même passé de sept personnes/heure vaccinées à une dizaine dans les centres les plus performants.

Et puis, quand l'été approchera sans doute, le sixième centre ouvrira. Il s'agira du «vaccinodrome» du Kirchberg. Cette fois, il sera question d'ouvrir jusqu'à 50 lignes de vaccination sur un seul et même site, à LuxExpo. A titre de comparaison, les cinq autres centres actuels fonctionnant à plein n'en proposeraient, eux, que 64 au total.

