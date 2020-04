Transformer le 8 mars en jour férié, débarrasser le Luxembourg du tabac et verser une prime au personnel soignant pour lui dire «merci». Les députés ont validé mercredi la moitié des demandes de pétition, bien que ces dernières ne puissent être signées tout de suite.

15 nouvelles pétitions acceptées mais aussitôt gelées

«Le 15 avril, si la situation dans le pays le permet, je ferai tout mon possible pour convaincre les membres de la commission de libérer toutes les pétitions actuellement gelées», assure Nancy Kemp-Arendt (CSV). La présidente de la commission des pétitions à la Chambre fait non seulement référence aux 11 pétitions en souffrance qui ne peuvent être signées sur le site du Parlement mais parle aussi des 15 pétitions publiques sur les 30 déposées que les députés viennent d'avaliser.

Réunis en visioconférence ce mercredi, les députés ont retenu pas moins de huit demandes en lien direct avec la crise du coronavirus du Luxembourg. Comme l'idée de mettre en place immédiatement et à l'échelle nationale une campagne massive et continue de dépistage du coronavirus (pétition 1528), l'instauration d'une prime unique pour tout le personnel des hôpitaux, cliniques, maisons médicales et maisons de soins pour leur engagement exceptionnel contre le Covid-19 (pétition 1535) ou encore de créer une carte d'identification officielle pour les personnes travaillant au service des personnes vulnérables et malades (pétition 1529). Et ce, «afin qu'elles puissent par exemple passer prioritaires dans les files d'attente des pharmacies ou des magasins», explique Nancy Kemp-Arendt.

Egalement avalisées ont été les propositions de fermer toutes les entreprises, usines et chantiers pour éviter la propagation du virus (pétition 1522), de suspendre le paiement des prêts immobiliers et des prêts personnels comme c'est déjà le cas en Italie et en Hongrie (pétition 1527), de mettre sur pied une aide financière aux PME et indépendants (pétition 1536).

Les députés ont aussi donné leur feu vert à la création d'un fonds de solidarité pour les commerces fermés (pétition 1525) durant l'état de crise sanitaire «qui serait financé par les supermarchés ouverts qui profitent de la crise du fait qu'ils soient ouverts mais peuvent aussi bien vendre des denrées alimentaires que des appareils électroniques, des vêtements ou des plantes par exemple», explique Nancy Kemp-Arendt. La demande de sous-titrer ou traduire simultanément en français les allocutions du Premier ministre (pétition 1523) est aussi passée.

Pugnacité des pétitionnaires

Parmi toutes les autres demandes de pétitions publiques conservées figure celle déposée par Catia Margarida De Almeida Fernandes qui vise à «faire du jour international de la femme un jour férié» (pétition 1511) ou celle d'Irene López Arranz de stopper le tabac, d'interdire sa vente et celle de ses dérivés au Luxembourg (pétition 1510).

Enfin, Nancy Kemp-Arendt s'est dite amusée par la pugnacité d'Alain Cossalter qui a «attendu exactement un an pour redéposer sa pétition afin que chacun puisse bénéficier à l'avenir d'une demi-journée de congé afin d'effectuer un don du sang ou de plasma (pétition 1530).

