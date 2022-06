À l'approche des vacances scolaires et du traditionnel chassé-croisé entre les vacanciers et ceux qui travaillent durant les congés des écoliers, il est important de rappeler quelques réflexes qui peuvent vous sauver la vie sur l'autoroute.

Les bons réflexes à avoir

15 minutes, votre temps de survie en panne sur l'autoroute

Le 9 juin dernier, il y a quelques jours donc, un tragique accident se produisait entre les tunnels Grouft et Stafelter, en direction de la capitale. Une jeune femme qui circulait sur l'autoroute A7 était sortie de son véhicule et avait été renversée par un poids lourd quelques instants plus tard. La victime décèdera des suites de ses blessures peu de temps après.



Un drame qui vient rappeler cette donnée pour le moins interpellante: sur la bande d'arrêt d'urgence, votre durée de vie n'est que de 15 minutes environ. Dès lors, à l'heure où approchent les vacances scolaires et que de plus en plus d'automobilistes vont se croiser sur les routes, certains en direction des vacances et d'autres non, il est important de rappeler quelques points qui peuvent vous sauver la vie sur l'autoroute en cas d'arrêt forcé. «Le drame qui s'est produit il y a quelques jours n'est malheureusement pas un cas isolé. Des accidents impliquant des véhicules stationnés sur la bande d'arrêt d'urgence arrivent avec une régularité assez effrayante. On aurait tendance à penser que les piétons seraient davantage renversés en agglomération», pose Isabelle Medinger, directrice de l'ASBL «Sécurité Routière Luxembourg»

Éviter la bande d'arrêt d'urgence

Cette dernière prodigue donc de précieux conseils aux automobilistes qui tomberaient en panne sur l'autoroute ou qui seraient forcés de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence. «Le premier conseil, c'est tout simplement d'éviter de se retrouver sur cette bande et de, dans la mesure du possible, privilégier les aires ou une sortie pour s'arrêter». Mais si cela est impossible et qu'il n'existe pas d'autre issue que de se ranger du côté de la bande d'arrêt d'urgence, une certaine «procédure» doit être d'application. «Il faut que les occupants sortent du véhicule du côté passager en s'emparant d'un gilet de sécurité présent dans le véhicule. Dans l'idéal, il faut que chaque occupant puisse avoir un gilet de sécurité à sa disposition», poursuit Isabelle Medinger.

Des gilets pour tout le monde

Elle précise d'ailleurs que ces précieux gilets doivent être à portée de main. «Il n'est pas question de se mettre en danger en allant fouiller dans le coffre. Il ne faut pas non plus perdre du temps à aller placer le triangle de sécurité, car ce n'est plus obligatoire, surtout qu'il y a un risque qu'il s'envole et qu'il provoque davantage de dégâts sur la chaussée.»

Une fois sortis du véhicule, le ou les occupants peuvent donc se mettre à l'abri, derrière le rail de sécurité et faire appel aux secours, via leur propre téléphone ou les bornes. «C'est la police qui doit être prévenue en priorité, puis un dépanneur. En cas de doute sur sa localisation exacte, il est préférable d'utiliser les bornes d'appel d'urgence qui peuvent être géolocalisées par les secours.»

Faire vérifier votre véhicule

Isabelle Medinger conseille aussi de faire vérifier son véhicule avant de s'engager pour un long trajet afin d'éviter de mauvaises surprises. C'est également ce que conseille l'Automobile Club Luxembourg (ACL). Ce dernier propose d'ailleurs un diagnostic complet pour ses membres au prix de 39 euros, ou 117 euros pour les non-membres. L'ACL invite enfin les conducteurs à ne pas prendre la route des vacances directement après une journée de travail. Dans son rapport annuel pour l'année 2021, le club automobile indique avoir effectué 17.671 dépannages et 26.995 remorquages au Luxembourg ainsi que 1.391 dépannages et 1.519 remorquages en Europe.

Rappelons qu'il y a quelques jours, le ministre de la Mobilité François Bausch (déi Gréng) annonçait que 24 personnes avaient perdu la vie sur les routes luxembourgeoises en 2021. Le total de victimes grièvement blessées était d'ailleurs en augmentation.

