Les capacités de production d'électricité du Luxembourg ont augmenté en 2021, selon le bilan annuel de l'Institut luxembourgeois de la régulation publié ce jeudi. Le pays reste cependant toujours fort dépendant de ses voisins.

Luxembourg 3 min.

Production d'électricité

15% de l'énergie consommée est issue du renouvelable

Mélodie MOUZON Les capacités de production d'électricité du Luxembourg ont augmenté en 2021, selon le bilan annuel de l'Institut luxembourgeois de la régulation publié ce jeudi. Le pays reste cependant toujours fort dépendant de ses voisins.

Le constat revient d'année en année mais encore plus en cette période où la flambée des prix de l'énergie est au coeur des préoccupations gouvernementales: le Luxembourg reste trop dépendant de fournisseurs extérieurs pour son alimentation en énergie. Ainsi, 81,5% de l'énergie électrique consommée sur le territoire national provient de l'étranger, principalement de l'Allemagne, rapporte l'Institut luxembourgeois de la régulation (ILR), dans son bilan annuel pour 2021 publié ce jeudi.

Ce que la Chambre pense de la politique participative Pendant trois heures, les députés ont discuté des recommandations du Conseil citoyen pour le climat. Un peu de pré-campagne électorale a pimenté les débats.

La majorité de l'énergie produite sur le territoire luxembourgeois provient des énergies renouvelables. Celles-ci couvrent 15,2% de la consommation nationale (contre 3,3% pour les non-renouvelables).

La production d'électricité à partir de ces sources d'énergies renouvelables a affiché une légère progression l'an dernier, pour atteindre 993 GWh, contre 979 GWH en 2020. Et ce, malgré une baisse de production de l'éolien (-10%), «à cause de conditions de vent moins favorables et de mises hors service d’anciennes éoliennes prochainement remplacées par des installations nouvelles sur les mêmes sites», souligne l'ILR.

L'éolien en tête

L'énergie éolienne reste malgré tout en tête pour la production d'électricité, avec 26% du total. Suit la biomasse (24%) et le solaire (15%).



La production d'électricité à partir de panneaux solaires a de plus en plus le vent en poupe. La capacité photovoltaïque est ainsi en constante croissance, avec une augmentation record de 90 MW l'an dernier, pour atteindre 277 MW.

Au total, les capacités de production pour l'électrique ont grimpé l'an dernier de 522 MW (MegaWatts) à 592 MW, avec une grosse majorité provenant du renouvelable (496 MW).

+34% en un an pour le gaz L'ILR a constaté une tendance à la hausse des prix du gaz naturel sur le marché de détail depuis l’automne 2021. «Cela se traduit par un surcoût de 34% sur l’année 2021 pour un ménage moyen par rapport à 2020», explique l'ILR. Qui n'est pas optimiste pour la suite puisque l'institut estime que «les augmentations vont se poursuivre en 2022 et 2023, aussi pour l’électricité». L'ILR déplore également que la réduction du choix des offres et des produits d'électricité pour le consommateur. C'est dû non seulement à la cessation d'activité d'un fournisseur mais aussi «parce que les fournisseurs ne commercialisent plus les contrats avec prix fixé sur une durée déterminée, faute de pouvoir les offrir à des prix attractifs dans le contexte actuel».

Si davantage d'autonomie permet d'alléger la facture et de moins dépendre des aléas des prix du marché, c'est encore plus vrai pour l'autoconsommation. Celle-ci «permet de consommer l’électricité renouvelable quand elle est disponible et d’éviter ainsi les coûts de la fourniture depuis le réseau», rappelle l'ILR. Une manière de consommer particulièrement avantageuse, donc, et de plus en plus prisés par les résidents luxembourgeois.

14,7% des nouvelles installations photovoltaïques mises en service en 2021 sont utilisées pour l’autoconsommation au lieu de l’injection complète. Pour les mises en service au premier semestre 2022, ce chiffre progresse à 33%.

A noter que depuis l'an dernier, il est possible de partager avec ses voisins sa production d'électricité obtenue avec des panneaux solaires ou une éolienne.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.