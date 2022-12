Pour le ministère public, il est exclu que Bianka soit encore en vie. La responsabilité de sa mort incombe à sa mère. Le jugement sera rendu le 8 janvier.

15 ans de prison réclamés contre la mère de Bianka

« Du fënns et net. Ech war kucken, hatt ass net méi do. Hatt ass net méi do. Verstees de. Ech war kucken. Hatt ass net méi do.» Nous sommes le 23 août 2020, 23h20. Sarah B. parle clairement, la tablette de son colocataire enregistre chaque mot. «Du häss d'Bianka net sollen ëmbréngen. Dat war ee Feeler», peut-on entendre l'homme quelques secondes plus tôt sur l'enregistrement. Sarah B. ne conteste pas l'accusation, mais répond par une question : «Wisou?»

La grand-mère de Bianka décrit des liens familiaux brisés Une connaissance de l'accusée a fait des observations inquiétantes. La mère de l'accusée n'a jamais vu Bianka.

Depuis l'été 2015, on n'a plus aucune trace de Bianka. Les autorités d'enquête pénale accusent la mère d'être responsable de la mort du nourrisson. La femme est restée absente du tribunal pendant les deux semaines d'audience. Ainsi, la voix de l'accusée n'a pu être entendue dans la salle d'audience que par haut-parleur.

Sarah B. ne nie pas les accusations

Comme l'a souligné jeudi à la barre le colocataire de longue date de l'accusée, il a toujours enregistré la femme lorsqu'elle rentrait ivre le soir et lui criait dessus. Il n'a pas pu se souvenir du contexte exact de cette conversation.



L'enregistrement révèle une ambiance tendue. La conversation se déroule toutefois de manière relativement calme. Les autres enregistrements diffusés jeudi donnent en effet une autre image. Sarah B. crie fort, insulte violemment son colocataire. Mais à chaque fois, c'est en fait lui qui dirige la conversation vers Bianka. Il accuse la femme d'avoir tué sa fille. Sarah B. ne dément pas.

Le retrait de la garde est arrivé trop tard pour Bianka C'est à neuf jours que Bianka a été vue pour la dernière fois. Un travailleur social avait constaté une raison d'intervenir. La décision du tribunal pour enfants est arrivée trop tard.

Bien que les enregistrements aient été réalisés entre 2019 et 2022, il s'agit d'un nouvel élément dans l'enquête. Le tribunal n'en a eu connaissance que jeudi dernier, lors du premier témoignage du colocataire de l'accusée. Les enregistrements ont alors été saisis et analysés par la police judiciaire. Mais ils laissent, eux aussi, de nombreuses questions sans réponse dans l'affaire de la disparition de Bianka.



«Les enfants ne disparaissent pas comme ça»

Les enquêteurs n'ont en effet jamais pu retrouver le corps de l'enfant. Mais il n'y a absolument aucun doute sur le fait que Bianka est morte, affirme le représentant du ministère public dans sa plainte pénale. «Les enfants ne disparaissent pas comme ça». Durant l'enquête, toutes les possibilités ont été envisagées : une campagne de recherche de plusieurs semaines près d'un étang à Linger, la radioscopie de l'entourage de l'accusée, l'écoute des télécommunications et même la filature de la mère : rien n'a permis d'établir que la fillette était encore vivante.

Les recherches vaines pour retrouver la petite Bianka Les enquêteurs n'ont pas ménagé leurs efforts. Mais au final, aucune piste n'a permis de retrouver l'enfant disparue. Il est fort probable que Bianka ne soit plus en vie.

«Bianka est morte à cause de l'obstination de sa mère et du désintérêt de tout son entourage», a souligné l'accusateur. Sarah B. est certes accusée, entre autres, de meurtre et d'homicide. L'enquête ne révèle toutefois pas d'intention ou de préméditation de tuer l'enfant. Néanmoins, l'accusée aurait privé sa fille de soins et de nourriture indispensables à sa survie. Des accusations pour lesquelles l'accusée pourrait également être condamnée à une peine de prison à vie en vertu de l'article 401bis du Code pénal.

«Nous avons une mère qui a fait tout ce qu'elle pouvait faire de mal», a déclaré le représentant du ministère public. Il ressort de l'enquête que Sarah B. a habillé Bianka pas assez chaudement, qu'elle ne lui a pas donné une nourriture suffisante et adaptée et qu'elle l'a placée dans des conditions insalubres. Il existe également des indices de consommation de drogues et d'alcool.

La mère n'aide pas son enfant

Lorsque l'état de santé de l'enfant s'est détérioré, la mère n'a pas cherché d'aide, bien qu'elle sache exactement à qui s'adresser. Elle n'a pas non plus accepté les offres d'aide précédentes, comme celles d'une sage-femme de l'hôpital ou du service social. Elle a ignoré les quelques doutes de son entourage. Au lieu d'accepter de l'aide, elle a accepté la mort de l'enfant. L'accusée aurait fait disparaître le nourrisson décédé et n'aurait pas aidé les autorités d'enquête pénale à retrouver Bianka.

«Tout cela est un drame sans précédent», a souligné le procureur vers la fin de son réquisitoire. Le droit pénal ne peut pas tenir compte d'un tel cas. Une condamnation est cependant nécessaire. Il a demandé une peine d'emprisonnement de 15 ans. Le jugement sera rendu le 8 janvier.

