15,3% de la population immunisée contre le covid-19

Mélodie MOUZON Au Luxembourg, 95.993 résidents sont déclarés guéris du covid-19. Depuis le début de la pandémie, 2.377 personnes ont cependant subi une réinfection.

Le vaccin reste l'arme imparable dans la lutte contre le covid-19. Mais ce n'est pas l'unique moyen de freiner la propagation de la pandémie. Des pilules anti-covid vont ainsi bientôt être mises sur le marché. Le Luxembourg a d'ailleurs négocié l'achat d'un premier stock de ces médicaments.

Le variant Delta reste dominant mais Omicron gagne du terrain Le Laboratoire National de Santé (LNS) a fait le point sur les échantillons analysés en son sein. Il en ressort qu'en fin d'année 2021, le variant Delta restait dominant au Luxembourg mais que Omicron prenait déjà une place très importante.

De plus en plus de scientifiques s'expriment aussi en faveur d'une meilleure reconnaissance de la présence d'anticorps chez les personnes ayant contracté le virus et étant convalescentes. Dans une prise de position datant de septembre dernier, la Gesellschaft für Virologie en Allemagne a ainsi reconnu que «la durée de protection prouvée après une infection par le SRAS-COV-2 est d'au moins un an. D'un point de vue immunologique, il faut s'attendre à une durée de protection nettement plus longue, qui n'est toutefois pas encore prouvée par des études correspondantes en raison de la période d'observation limitée. Sur la base de ces connaissances actuelles, les personnes convalescentes devraient, dans un premier temps, être assimilées aux personnes entièrement vaccinées pendant au moins un an dans le cadre des réglementations visant à lutter contre les pandémies.»

De 6 à 12 mois en Suisse

Cette prise de position scientifique a été suivie par le monde politique dans certains pays. En novembre dernier, le gouvernement suisse a prolongé la reconnaissance de l’immunité naturelle des personnes guéries de Covid-19 de 6 mois à 12 mois.

Une telle décision pourrait-elle être prise au Luxembourg? Non, comme l'a expliqué la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) dans sa réponse adressée à la députée Nathalie Oberweis (déi Lénk). La durée de reconnaissance du certificat de rétablissement est en effet fixée dans un règlement européen. Elle ne peut dépasser 180 jours, soit six mois. «Le gouvernement luxembourgeois n’a donc aucune latitude pour étendre la durée de ce certificat.»

2.377 réinfections

Dans le pays, à la date du 2 janvier 2022, 15,3% de la population résidente avait développé une immunité face au virus à la suite d'une infection, rapporte la ministre. 95.993 personnes ont ainsi été déclarées guéries du covid-19. «Elles peuvent être considérées comme disposant d’une certaine immunité suite à une infection», a précisé Paulette Lenert.

Avoir contracté le virus une fois ne signifie cependant pas que vous êtes à l'abri, et que vous ne serez plus contaminé. Entre le 29 février 2020 et le 2 janvier 2022, 2.377 résidents ont eu une réinfection au covid-19. Il s'agit de personnes qui ont présenté deux tests PCR positifs espacés d'au moins 90 jours. Les chiffres à ce sujet révèlent que la dernière semaine de 2021, le nombre de réinfections a plus que triplé par rapport à la semaine précédente, ce nombre passant de 191 réinfections à 611 pour les derniers jours de l'année.

Une observation qui coïncide avec la dominance du variant Omicron qui circule activement dans la population pour le moment. Comme le souligne la ministre, ces chiffres en hausse laissent à penser que ce nouveau variant échappe, au moins partiellement, à l'immunité acquise par des infections avec d'autres variants.

