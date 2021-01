Avec 517 morts à son actif désormais, l'épidémie de covid continue sa triste progression au Luxembourg. Ainsi, 281 nouveaux cas positifs ont été dépistés ces dernières 24 heures.

148 malades du covid hospitalisés

Avec 517 morts à son actif désormais, l'épidémie de covid continue sa triste progression au Luxembourg. Ainsi, 281 nouveaux cas positifs ont été dépistés ces dernières 24 heures.

Neuf jours après le début de la campagne anti-covid au Luxembourg, le tour est venu de vacciner les premiers seniors en maisons de soins et de retraite. Déjà 55 ont reçu la première injection Pfizer/BioNTech mercredi, juste au moment où l'agence européenne des médicaments donnait son aval pour l'emploi dans l'Union d'une seconde formule. Celle produite par Moderna cette fois.

Mais en attendant les premiers effets de ce «bouclier sanitaire», l'épidémie a continué de marquer des points au pays, avec trois nouvelles victimes en 24 heures.

Avec 12.244 tests effectués ces dernières 24 heures (ce qui porte à 1,7 million le total des dépistages pratiqués), le pays enregistre seulement 281 nouvelles contaminations.



Le Luxembourg dénombre désormais 47.430 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le nombre de personnes hospitalisées s'est accru en quelques jours. Les hôpitaux hébergent actuellement 148 patients en lien avec l'infection (14 de moins que la veille), dont 29 en soins intensifs. Au plus fort de la première vague, 234 lits avaient été occupés pour cette seule pathologie.

Mercredi, face à la flambée du nouveau variant du coronavirus, l'Angleterre a entamé un troisième confinement que le gouvernement promet de mettre à profit pour vacciner près de 14 millions de personnes d'ici mi-février. Plus de 1,12 million de personnes étaient infectées par le virus en Angleterre la semaine dernière, soit un habitant sur cinquante.

Sur la touche La star du foot féminin Alex Morgan, 31 ans, deux fois championne du monde avec l'équipe des Etats-Unis, a annoncé avoir été testée positive au coronavirus. Par ailleurs, trois nouveaux cas de coronavirus ont été détectés à Manchester City. Il s'agit du gardien de but Scott Carson, du jeune milieu de terrain Cole Palmer et d'un membre de l'encadrement, a annoncé le club britannique.



Un mois après le Royaume-Uni, les Pays-Bas viennent de lancer leurs premières vaccinations anti-covid. C'est le dernier pays de l'Union européenne à mettre en place cette campagne nationale, au milieu de vives critiques sur la lenteur du processus.



