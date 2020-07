Alors que la nouvelle «loi covid», visant à prendre de nouvelles mesures afin d'endiguer la propagation du virus, vient d'être adoptée, le ministère de la Santé annonce ce jeudi que 143 personnes ont contracté le nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures.

143 nouveaux cas de covid-19 dépistés

Alors que la nouvelle «loi covid», visant à prendre de nouvelles mesures afin d'endiguer la propagation du virus, vient d'être adoptée, le ministère de la Santé annonce ce jeudi que 143 personnes ont contracté le nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures.

Le pays a franchi mardi le cap des 5.000 personnes infectées (résidents et non résidents) et le gouvernement entend réagir fermement. La nouvelle loi covid, vient d'être adoptée ce jeudi après-midi. Ce nouveau texte prévoit de nouvelles restrictions alors que 143 cas ont été recensés ces dernières 24 heures alors que 12.144 analyses ont été effectuées durant la journée de jeudi.

Le Grand-Duché compte désormais 4.357 résidents frappés par le covid-19 et 928 non-résidents, soit un total de 5.285 personnes depuis le début de la pandémie.

Pour ce qui est des personnes hospitalisées, 41 patients sont à l'heure actuelle sous surveillance dont cinq en soins intensifs, une personne de plus que mardi.

Enfin le nombre de décès n'a pas évolué depuis dimanche, il reste à 111. L'âge moyen des victimes est de 84 ans.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.