(VO) - Le bal populaire du 14 juillet aura lieu le soir de la fête nationale française à partir de 19 heures. Il se tiendra sur la Place Guillaume II à Luxembourg-Ville. Monique Dejeans, une de ses organisatrices nous raconte sa genèse et tout ce qu'on pourra y faire et y trouver.

"Le bal populaire, c'est très français!", débute-t-elle.



Pour la troisième année consécutive, les conseillers consulaires français célèbrent la fête nationale française de la même manière: en invitant qui le souhaite à venir danser.

"Lorsque je suis arrivée avec mes parents en 1968, il y avait un bal le soir du 14 juillet au Luxembourg. La tradition s'est ensuite perdue et nous avons eu envie de la remettre au goût du jour il y a trois ans en lançant notre première fête populaire", poursuit Monique Dejeans.



Le rendez-vous a depuis pris de l'ampleur et cette nouvelle édition promet de rencontrer un vif succès: la conseillère consulaire, très active sur les réseaux sociaux y veille tout particulièrement. Les personnes intéressées par l'évènement peuvent d'ores et déjà s'inscrire via la page Facebook du bal.

"Il n'y a rien de politique"

Carole Biot-Stuart, Alexandre Chateau-Ducos, Bruno Théret et Monique Dejeans viennent d'horizons différents et appartiennent à des partis politiques variés. Mais pour la socialiste, "le bal populaire du 14 juillet abolit tout ça et n'a rien de politique".



Monique Dejeans vit au Luxembourg depuis 1968, elle est conseiller consulaire et organise le bal populaire du 14 juillet.

Pierre Matgé

Et pour qu'il reste le plus proche de la tradition, la musique sera jouée par de véritables musiciens et non diffusée par un DJ. "J'y tenais beaucoup", précise-t-elle. "Les bals populaires français sont connus à travers le monde entier et quand on en annonce un, les gens viennent pour voir ce que c'est vraiment! Ce soir-là on peut tout aussi bien croiser Xavier Bettel que l'employé de banque ou communal".

Ce soir-là, la France va être fêtée à travers le monde entier par de nombreux bals populaires organisés par les Français de l'étranger. Celui de Luxembourg est financé par des sponsors privés, la Ville de Luxembourg et des réserves parlementaires.



Il s'agit d'un budget parlementaire que la sénatrice Jacky Deromedi, a alloué à l'évènement cette année.



"D'après les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, les réserves parlementaires devraient disparaître et je ne sais pas si Pieyre-Alexandre Anglade nous donnera ce budget l'année prochaine. Mais quoi qu'il en soit, le bal continuera!", précise Monique Dejeans.



"Il est proche des gens et de leurs soucis"

Le bal du 14 juillet est également l'occasion de rencontrer l'ambassadeur de France au Luxembourg. Bruno Perdu vient de succéder à Guy Yelda qui est parti fin mai et il est encore peu connu du public.

A quelques pas de là, au Cercle Cité, il recevra des notables et des membres de la société civile lors de la traditionnelle réception donnée à l'occasion de la fête nationale.



"J'ai rencontré notre nouvel ambassadeur à son arrivée", poursuit Monique Dejeans, "il a reçu à l'ambassade les différentes associations des Français du Luxembourg. C'est quelqu'un de très humain: il est proche des gens et de leurs soucis et fera un bon ambassadeur".

Bruno Perdu a donné récemment une réception pour rencontrer les assesseurs présents dans les bureaux de vote lors des élections dont Monique Dejeans fait également partie: "Nous avons beaucoup travaillé ces derniers mois pour la Présidentielle et les Législatives et nous étions même en sous-effectif et nous avons grandement apprécié que Bruno Perdu nous reçoive tous à la résidence de l'ambassade de France pour nous remercier du travail accompli".



Le bal populaire du 14 juillet aura lieu le soir de la fête nationale à partir de 19 heures. Il se tiendra sur la Place Guillaume II à Luxembourg-Ville jusqu'à minuit. Il est gratuit.

Vous trouverez sur place de quoi manger et boire et de la musique pour danser.



