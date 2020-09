14 contaminations sur 5.132 tests

Aucun nouveau décès n'est venu allonger la liste des victimes du covid-19 au Luxembourg, ces dernières 24 heures. Le pays compterait encore 584 infections actives.

Avec 6.266 personnes guéries, le Luxembourg entame son septième mois sous covid-19 d'une façon positive. Aucun décès à déplorer ces dernières 24 heures (124 victimes), un nombre de tests sur des résidents dépassant les 5.000 bénéficiaires et un taux de positivité des tests approchant les 0,27%, la reprise crainte n'est visiblement pas encore là.

Mardi soir, les autorités sanitaires annoncent tout de même 14 nouvelles infections dépistées (essentiellement des cas envoyés en centres de dépistage sur ordonnance d'ailleurs).

Six mois après le début de la pandémie et alors que la Task Force covid-19 s'attend à une hausse des infections au Luxembourg durant ce mois de septembre, 8.403 infections ont été recensées au total. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Nouvelle réjouissante, depuis le 17 août, plus personne n'est décédé des suites du covid-19 au Luxembourg. En tout, le virus a fait 124 victimes au Grand-Duché depuis le 12 mars, essentiellement des octogénaires. Le mois d'avril s'est avéré le plus meurtrier avec 67 décès.



S'agissant des hospitalisations, le chiffre a quelque peu augmenté depuis la fin de semaine dernière passant, mardi, à 20 personnes prises en charge en soins normaux. Aucun malade du covid n'étant actuellement soigné en réanimation.

Enfin, le taux de reproduction effectif du virus reste tout juste au-dessus de l'unité, et s'établit à 1,04.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 893.524 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Plus de 27,3 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 18,1 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées. Sur la journée de lundi, 3.816 nouveaux décès et 236.135 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Triste palmarès

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 1.133 nouveaux morts, le Brésil (310) et les États-Unis (299). Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 189.221 décès pour 6,3 millions de cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.



