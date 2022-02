Le chantier de renaturation de la vallée de la Pétrusse a dû faire face à des opérations inattendues, dont l'abattage de certains arbres ce vendredi à cause d'une terre polluée.

Renaturation de la Pétrusse

14 arbres abattus ce vendredi pour cause de pollution

Thomas BERTHOL Le chantier de renaturation de la vallée de la Pétrusse a dû faire face à des opérations inattendues, dont l'abattage de certains arbres ce vendredi à cause d'une terre polluée.

Une dizaine d'arbres ont été coupés ce vendredi midi dans la vallée de la Pétrusse à cause d'une terre polluée. «Il n'y avait aucune possibilité pour qu'ils puissent continuer de vivre.», explique Marc Weber, responsable de la direction environnement de la Ville de Luxembourg. Dans le cadre de la renaturation du site, un mur a dû être enlevé pour agrandir le lit du cours d'eau. Une fois ce mur enlevé, les services ont constaté que derrière celui-ci se trouvait de la terre déversée et polluée.

De la terre polluée donc également sous les arbres en question. A cet endroit, se trouvait auparavant un chaudron appartenant à une usine de gaz de la ville présente jusqu'à la fin des années 1960 où se situe aujourd'hui le skatepark. «Au mois de novembre dernier, on a vu que la terre était partiellement noire et qu'elle sentait mauvais. Des échantillons ont alors été envoyés au laboratoire», indique Marc Weber. Résultat: les analyses ont révélé des substances avec des valeurs au-dessus des limites acceptables.

«Comme dans tous les grands travaux, il y a des surprises et c'est aussi le cas pour nos services», observait ce mercredi Lydie Polfer (DP) lors du City Breakfast, le point presse mensuel. Une surprise qui ne devrait pas impacter le délai des travaux, dont la première phase entre le mini-golf et le pont Adolphe doit être terminée à la fin de l'année avant de végétaliser cette partie. L'opération d'abattre ces arbres n'entraînera pas de retard sur le chantier, car elle a pu être réalisée avant le 28 février, assure Marc Weber. Après cette date, il n'est plus autorisé de couper des arbres, sauf dans un cadre urgent comme le prévoit la législation. La Ville de Luxembourg avait reçu cette semaine l'autorisation du ministère de l'Environnement pour couper 32 arbres. Au final, ce sont «seulement» 14 arbres qui ont été enlevés ce vendredi après-midi. De nouveaux arbres seront plantés dans la vallée de la Pétrusse, rassurent les services de la capitale.

5 Une dizaine d'arbres ont été abattus à cause de la terre polluée. L'espace gagnée permettra d'élargir le lit de la Pétrusse. Photo: Anouk Antony

Grâce au découpage des arbres, le lit de la Pétrusse pourra être plus large. Le cours d'eau aura un potentiel de se développer jusqu'à trois fois plus à certains endroits, souligne le service de canalisation. Une «belle opportunité» qu'il fallait saisir pour Patrick Licker, responsable du service: «Quand vous faites une renaturation, vous donnez plus de place à l'eau. Dans un profil naturel, l'eau a beaucoup plus de place et peut se déplacer à gauche et à droite, ce qui n'était pas le cas lorsque le canal était bétonné. A présent, nous pouvons avoir un effet de rétention, un volume qui est activé pour retenir les eaux. C'est quand même un effet très bénéfique dans le contexte des inondations, cela permet de protéger des zones plus en aval.»



Le projet de renaturation de la Pétrusse lancé en été 2020 a bénéficié pour la partie eaux de 90% de subvention du Fonds gestion eaux du ministère de l'Environnement.

