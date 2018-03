Depuis 13 ans, l'édition luxembourgeoise du Relais pour la vie lancé aux Etats-Unis réunit des milliers de personnes concernées de près ou de loin par le cancer. Chaque année, cette manifestation de solidarité permet de récolter des fonds pour la Fondation cancer et soutient les malades dans leur combat.

Luxembourg 13

13e Relais pour la vie: pas de pause contre le cancer

Depuis 13 ans, l'édition luxembourgeoise du Relais pour la vie lancé aux Etats-Unis réunit des milliers de personnes concernées de près ou de loin par le cancer. Chaque année, cette manifestation de solidarité permet de récolter des fonds pour la Fondation cancer et soutient les malades dans leur combat.

(m.r.) - Ce week-end, la Coque au Kirchberg accueille le 13e Relais pour la vie. La Fondation cancer veut profiter de cet événement pour encourager les personnes atteintes de la maladie et leurs proches, et leur faire prendre conscience qu'elles ne sont pas seules. Plus de 10.000 personnes participent chaque année à cet événement. Un total de 375 équipes se sont inscrites pour se relayer sur la piste de l'Arena et symboliser la longue lutte contre le cancer.



13 Claude Piscitelli

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Claude Piscitelli Claude Piscitelli Claude Piscitelli Claude Piscitelli Claude Piscitelli Claude Piscitelli Claude Piscitelli Claude Piscitelli Claude Piscitelli Claude Piscitelli Claude Piscitelli Claude Piscitelli Claude Piscitelli

Les bénéfices du Relais pour la vie vont à la Fondation cancer, pour la recherche, et une partie va à l'American Cancer Society, initiateur des événements Relay for Life dans le monde entier. Le programme a débuté samedi à 18h30 avec la cérémonie d'ouverture, combinée avec des témoignages de patients, la tournée Survivor & Cargiver et le défilé des équipes. À 20 heures, les équipes master (24 heures) ont commencé leur course.

Ce dimanche, les équipes classic (douze heures) vont suivre.