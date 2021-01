Si la pression baisse dans les hôpitaux, l'épidémie covid a coûté la vie à six résidents supplémentaires. De quoi porter le bilan à 527 décès en lien avec le coronavirus depuis mars dernier.

136 lits occupés par des patients covid

Depuis mardi, le ralentissement de l'épidémie a permis aux hôpitaux du pays de revenir en phase 3. Mesure leur permettant de reprogrammer plus d'opérations chirurgicales et reprendre des prises en charge médicales repoussées depuis de longues semaines. Reste à savoir combien de temps ce soulagement bénéficiera aux soignants, et plus généralement à l'ensemble de la société.

Toujours est-il qu'en cette fin de semaine, le virus a tué à six reprises mais semble voir sa transmission ralentir. Le dernier taux de reproduction étant en dessous du seuil de 0,88 (une personne infectée en contaminant donc moins d'une autre).

Avec 10.777 tests effectués ces dernières 24 heures, le pays enregistre 149 nouvelles contaminations. Soit un taux de positivité de 1,38%.



Le Luxembourg dénombre désormais 47.744 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Les hôpitaux luxembourgeois hébergent actuellement 136 patients en lien avec l'infection (sept de moins que la veille), dont 23 en soins intensifs. Au plus fort de la première vague, 234 lits avaient été occupés pour cette seule pathologie.





