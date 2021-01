L'infection au coronavirus approche la barre des 49.000 cas au Luxembourg. Le pays, ces dernières 24 heures, a enregistré trois nouveaux décès en lien avec l'épidémie.

135 nouveaux cas covid dépistés

Au terme de la deuxième semaine de vaccination, le Luxembourg voit le développement des cas covid se maintenir à un niveau élevé en ce troisième weekend de l'année.

Le Grand-Duché enregistre 135 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, sur les 8.074 tests effectués. Pour rappel, le pays affichait quelque 800 cas quotidiens au plus fort de la deuxième vague.



Depuis le début de l'épidémie en mars, le Luxembourg dénombre donc 48.765 cas dépistés. Pour rappel, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

84 patients infectés sont toujours hospitalisés au Luxembourg, dont 18 en soins intensifs.

De son côté, l'Inde a commencé samedi la vaccination de ses 1,3 milliard d'habitants contre le covid-19, un défi phénoménal compliqué par des contraintes de sûreté, des infrastructures incertaines et la méfiance du public. La deuxième nation la plus peuplée de la planète compte vacciner 300 millions de personnes, soit presque l'équivalent de la population américaine, d'ici juillet.



A ce jour, la pandémie a fait au moins 2 millions de morts dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre 2019. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 392.139 décès, suivi par le Brésil (208.246 morts), l'Inde (152.093), le Mexique (139.022) et le Royaume-Uni (87.295).













