46 cas au total au Luxembourg

133 personnes déjà vaccinées contre la variole du singe

Annette WELSCH 46 cas sont actuellement confirmés et 383 personnes se sont inscrites pour se faire vacciner. Pendant ce temps, la sensibilisation se poursuit.

Depuis quelques semaines, la variole du singe se propage au Luxembourg. Fin juillet, l'autorité sanitaire mondiale a déclaré le niveau d'alerte le plus élevé et a classé l'épidémie comme «urgence de portée internationale». Vendredi, la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) s'est présentée pour la première fois devant la presse en compagnie du directeur de l'autorité sanitaire, le Dr Jean-Claude Schmit, afin d'informer sur la situation.

Elle a indiqué qu'il y avait jusqu'à présent 46 cas confirmés au Luxembourg, mais qu'ils ne se trouvaient pas dans un état préoccupant. L'UE comptait 15.659 cas au 15 août. 133 personnes se sont fait vacciner depuis mardi, date à laquelle le vaccin, acheté par l'UE et distribué en fonction de la population, est disponible au Grand-Duché. «Selon l'évaluation des risques de l'UE, la propagation dans la communauté des hommes ayant des relations sexuelles avec plusieurs hommes est considérée comme élevée. Notre campagne d'informations est orientée de manière à atteindre ce groupe de manière ciblée, nous avons également un interlocuteur direct avec leurs associations. Mais elle ne se limite pas à cela, car tout le monde peut être contaminé.» C'est une question de temps avant que «le virus ne se propage à la population globale», a expliqué Lenert.

C'est une question de temps avant que le virus ne se propage à la population globale Paulette Lenert

Il est donc important, selon elle, que les personnes concernées se comportent de manière responsable afin d'éviter une propagation. Le personnel de santé a également été sensibilisé afin qu'il puisse réagir en conséquence. Pour informer le grand public, le site internet a été actualisé et des dépliants sur la vaccination ont été publiés, avec des réponses aux questions les plus fréquentes. Les personnes ayant des questions peuvent s'adresser à l'inspection sanitaire, à la direction de la santé ou à leur médecin. La hotline Covid est également prête à répondre aux questions concernant la variole du singe.

Le nombre de nouveaux cas semble diminuer

L'épidémie actuelle n'est pas liée à l'Afrique, a précisé le Dr Schmit. Le 7 mars, le premier cas est apparu en Espagne, et environ 20.000 cas ont été recensés dans 43 des 52 pays de la région européenne de l'OMS. «Ce qui est rassurant, c'est qu'il semble que le nombre de nouveaux cas diminue actuellement», a-t-il souligné.

Les jeunes hommes entre 30 et 40 ans sont les plus touchés, les plus de 50 ans le sont moins. Seuls 5,8% ont dû être hospitalisés et le taux de mortalité est très faible. «Contrairement aux données enregistrées en Afrique, les signes cliniques de l'épidémie en Europe sont beaucoup plus discrets. On observe quelques pustules sur les personnes touchées, mais pas des centaines. Elles sont généralement situées dans la région génitale et anale et s'accompagnent de fièvre, de douleurs musculaires et de ganglions lymphatiques gonflés, comme dans toute maladie virale», a expliqué le directeur de Santé publique. Certaines personnes ne présentent toutefois aucun symptôme, mais sont contagieuses.

Le 15 juin, le premier cas a été enregistré au Luxembourg. Jusqu'à présent, toutes les personnes infectées sont des hommes, ainsi qu'un enfant qui se porte bien. Il y a eu 48 autres cas suspects, qui se sont révélés négatifs. «Nous avons de bonnes capacités de diagnostic - le département des maladies infectieuses du CHL et le laboratoire d'Etat sont suffisamment efficaces et un certain nombre de laboratoires privés vont également proposer des tests».

Selon lui, la transmission nécessite un contact physique direct et étroit, qui ne doit pas forcément être de nature sexuelle. «Lorsque les pustules se rompent, de nombreux virus sont libérés et peuvent pénétrer dans l'autre corps par des blessures. Ce n'est pas comparable au Covid».

Un maximum de 50 personnes peuvent être vaccinées chaque jour

Le vaccin qui constitue l'arme principale est le vaccin antivariolique normal, qui n'est toutefois plus stocké dans les pays occidentaux, la variole étant considérée comme éradiquée depuis 1976. Le Luxembourg s'est vu attribuer 1.400 doses par l'UE, qui suffiront pour 700 personnes au maximum, alors que 2.500 avaient été demandées. «Les petits pays s'en sont bien sortis. L'Allemagne n'a reçu que 21.000 doses, le Portugal seulement le double du Luxembourg. Une deuxième livraison est maintenant attendue en décembre», a déclaré le Dr Schmit. «Le nombre de vaccins nécessaires dépendra de la volonté de vaccination».

Jusqu'à présent, 383 personnes se sont inscrites pour se faire vacciner. Une première ruée de 242 personnes mardi a été suivie de 97 et 62 autres - 50 personnes au maximum peuvent être vaccinées par jour. «L'affluence ne va pas rester, il est important de sensibiliser pour que ceux qui en ont besoin reçoivent le vaccin».

Les travailleurs du sexe difficiles à convaincre

Les personnes visées par la vaccination sont les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et plusieurs partenaires, les travailleurs du sexe et les personnes ayant eu un contact avec une personne infectée. Jusqu'à deux semaines après, la vaccination permet encore d'éviter l'infection et l'apparition de la maladie.

Pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, mais qui vivent dans une relation de couple stable, la vaccination ne serait pas nécessaire. «Tous ceux qui nous contactent ou qui contactent le CHL ne présentent pas un risque d'infection, beaucoup veulent juste parler et s'informer - la possibilité seule leur suffit».

Pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, mais qui vivent dans une relation de couple stable, la vaccination n'est pas nécessaire Dr. Jean-Claude Schmit

Le Dr Schmit considère qu'il est difficile de convaincre les travailleurs du sexe à se faire vacciner. «Ils viennent pour la plupart de France en tant que frontaliers et n'ont pas de sécurité sociale». Ils seraient tout de même vaccinés, même s'ils ne remplissaient pas les critères de résidence et de sécurité sociale luxembourgeoise. «Avec ces critères, nous voulions simplement définir les priorités», a expliqué le Dr Schmit.

En réponse aux critiques sur la raison pour laquelle la vaccination ne peut se faire qu'au CHL et non chez les médecins de famille, le directeur de Santé a répondu : «Nous ne voulons pas perdre de dose. Le vaccin est congelé et la logistique est trop complexe pour le distribuer. De plus, au CHL, des infectiologues sont disponibles pour veiller à ce que seuls ceux qui ont besoin de cette protection soient vaccinés».

Il n'existe actuellement pas de médicament autorisé contre la variole du singe. Il n'existe qu'un traitement des symptômes, contre les douleurs en d'autres termes. «Il faut en tout cas éviter que les pustules ne s'infectent. Cela peut provoquer de graves inflammations et laisser des cicatrices», a averti le Dr Schmit.

