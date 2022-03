A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, des rues et des places sont temporairement rebaptisées en l'honneur de femmes méritantes dans 14 communes, dont Ettelbruck.

131 rues rendent hommage à des femmes méritantes

(tb avec ast) «L'histoire oublie les femmes, les passe sous silence, minimise leurs actions. Et cette histoire a été écrite par des hommes. Celui qui décide de ce qui doit être retenu pour la postérité, selon quels critères la recherche doit être effectuée, décide également de ce qui peut être oublié, de ce qui n'est pas pertinent pour un récit historique», explique une réalisation du musée des femmes à Hittisau en Autriche.

Au Luxembourg, les femmes méritantes, fortes et couronnées de succès sont peu honorées. C'est notamment le cas dans la ville d'Ettelbruck, qui compte pas moins de 28 rues portant le nom d'un homme, mais seulement trois rues et deux places dédiées à une femme. Mais cela devrait changer. Du moins pour le reste du mois.

En effet, la Commission locale des relations humaines et de l'égalité des chances vient de mettre en lumière sept de ces femmes invisibles, selon la présidente de la Commission, Edmée Feith-Juncker. Pour ce faire, les responsables se sont associés à l'action du Conseil national des femmes luxembourgeoises (CNFL) à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, célébrée le 8 mars, et ont créé sept panneaux explicatifs en l'honneur de femmes méritantes. Ceux-ci ont été placés dans des rues ou des places en fonction du contexte, sous les panneaux de signalisation réguliers.

6 Raymonde Gonner-de Waha wurde 1980 zur ersten Frau am Bezirksgericht Diekirch ernannt. Foto: Arlette Schmit

Hommage à la première femme au gouvernement

Mardi matin, les responsables de la commission égalité de la commune d'Ettelbruck, le CNFL et les responsables communaux dévoilent par procuration l'un de ces panneaux d'information sur la place de l'Hôtel de ville. Avec le panneau supplémentaire «place Madeleine Frieden-Kinnen», les responsables rendent hommage à Mme Frieden-Kinnen (1915-1999), docteur en littérature.

Celle-ci est devenue, lors du remaniement ministériel du 3 janvier 1967, la première femme membre d'un gouvernement luxembourgeois à devenir secrétaire d'État à la Jeunesse, à la Famille et à l'Éducation. En 1969, elle devient ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité sociale ainsi que ministre de la Culture et des Cultes dans le gouvernement Werner-Schaus II. En 1972, elle démissionne suite à l'affaire dite Burgfried et se consacre ensuite à l'aide au développement en Afrique.

14 communes participent à l'action Outre la ville d'Ettelbruck, 13 autres communes du pays, dont Luxembourg-Ville et Esch-sur-Alzette, participent à l'action de la Journée internationale de la femme et apposent, comme l'année dernière, des plaques de rue temporaires en hommage à des femmes remarquables. Au total, 131 rues et places publiques recevront ainsi, jusqu'à la fin du mois de mars, un panneau d'information en plus de leur nom réel. L'objectif de cette action est de mettre davantage l'accent sur les réalisations féminines, par exemple dans le domaine des sciences ou du sport, et d'attirer l'attention sur le fait qu'un peu plus de 2 % seulement de toutes les rues et places du Luxembourg sont dédiées à une femme, alors que plus de 17 % portent le nom d'un homme.

Une rue porte le nom d'une détentrice de records

La ville d'Ettelbruck rend en outre hommage à Elsy Jacobs (1933-1998), la première championne du monde de cyclisme féminin, dans la rue du Deich, non loin des installations sportives. Jacobs, qui a découvert le cyclisme grâce à ses frères, a remporté en août 1958 à Reims les premiers championnats du monde féminins de cyclisme sur route devant les coureuses soviétiques favorites. Le 9 novembre de la même année, elle a ensuite établi un nouveau record du monde de l'heure à Milan sur le vélodrome Vigorelli, qui n'a été battu qu'en 1972.

Ettelbruck aime aussi se commercialiser comme ville culturelle et a donc installé une plaque dans la rue de Bastogne, près du centre culturel, pour la violoncelliste et compositrice Lisa Berg (1978-2017). Musicienne de formation, elle a participé à diverses formations, souvent non classiques, en tant que soliste, musicienne d'orchestre et musicienne de chambre, et a été une enseignante de musique engagée à la Réidener Musekschoul.

En proposant un large éventail de services sociaux dans la ville, dont le planning familial, Ettelbruck rend également hommage à Marie-Paule Molitor-Peffer (1929-1999). Cette gynécologue a été présidente du planning familial entre 1981 et 1992 et s'est engagée pour une éducation sexuelle moderne, pour l'accès aux moyens de contraception et pour la dépénalisation de l'avortement. Elle a également fait de la violence envers les femmes et de la maltraitance sexuelle des enfants un sujet de préoccupation.

La présidente du tribunal d'arrondissement et la résistante sont mises à l'honneur

Faisant partie de la ville du Nord, Ettelbruck distingue Raymonde Gonner-de Waha (1928-2007) dans la rue du Canal. Originaire de Diekirch et mère de quatre enfants, elle a été la première femme à être nommée juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, puis à en devenir la première présidente. Gonner-de Waha a occupé le poste de présidente du tribunal d'arrondissement entre 1980 et 1991.

Ettelbruck, presque entièrement détruite pendant l'offensive des Ardennes, érige également un monument symbolique à la résistante Berthe Schmitz (1906-1988) dans la rue du Cimetière. Dès la fin de l'année 1940, Schmitz avait adhéré à l'organisation de résistance LPL et avait notamment aidé à cacher des réfugiés politiques et des «Lëtzebuerger Jongen» qui s'étaient soustraits à la Wehrmacht. A l'asile d'Ettelbruck, où elle travaillait comme assistante médico-sociale, elle s'est en outre engagée efficacement dans l'organisation de la grève de 1942.

Enfin, il existe à Ettelbruck un profond attachement à l'histoire du pays. C'est pourquoi une autre plaque de rue rend hommage à la comtesse Ermesinde (1186-1247), la fille d'Henri IV l'Aveugle. En 1197, elle devint comtesse de Bar et de Luxembourg et tripla la taille du comté jusqu'à sa mort en 1247. Grâce à son règne prudent, elle fit du Luxembourg une région florissante et accorda entre autres une charte au Luxembourg et à Echternach. Son lien avec Ettelbruck réside dans le nom donné au groupe scout local et c'est ainsi que sa plaque de rue a été placée dans la rue de Bürden, non loin du chalet scout.

Jusqu'à la fin du mois seulement

Jusqu'au 30 mars, ces co-baptisations «féminines» de rues permettront de sensibiliser davantage le public aux femmes et de mettre en avant leurs mérites. Il ne reste plus qu'à souhaiter que ces panneaux trouvent un jour leur place définitive dans la commune.

