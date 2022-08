Dans le Nord, les autorités compétentes ont fait une descente coordonnée dans trois établissements.

Sécurité sanitaire

130kg de viande avariée près de Diekirch

Charles MICHEL Dans le Nord, les autorités compétentes ont fait une descente coordonnée dans trois établissements.

L'action était de toute évidence planifiée avec soin. Ainsi, les agents des brigades «santé» et «support» de l'administration des douanes et accises ont procédé, sous la direction de l'inspection des opérations sécuritaires, et aux côtés des agents de la direction de la Santé, aux contrôles simultanés de trois magasins dans la région de Diekirch.

Les agents ont mis la main sur pas moins de 130 kg de viande qui, selon les autorités compétentes, «n'étaient pas conditionnés selon les règles d'hygiène». Sur ordre du parquet du tribunal d'arrondissement de Diekirch, les agents ont donc procédé à leur destruction.

Si les autorités compétentes ne souhaitent pas donner d'indication quant à l'identité des magasins, selon nos informations, il ne s'agit pas de supermarchés. Des procès-verbaux ont été dressés à l'encontre des propriétaires des magasins.

