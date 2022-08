Un an après la prise de pouvoir des talibans, l'Office national de l'accueil héberge toujours des demandeurs de protection internationale de nationalité afghane.

Bilan après un an

130 réfugiés afghans encore hébergés au Luxembourg

Thomas BERTHOL Un an après la prise de pouvoir des talibans, l'Office national de l'accueil héberge toujours des demandeurs de protection internationale de nationalité afghane.

«Nous avons une responsabilité par rapport à ce peuple (...) Des centaines de milliers de personnes craignent pour leur vie, leurs libertés». Voilà ce que déclarait le Premier ministre Xavier Bettel (DP) l'été dernier concernant l'accueil des réfugiés afghans.

«En 2021, à la suite de la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan le 15 août 2021, 71 ressortissants afghans se vont vus notifier des décisions d’octroi d’une protection internationale au Luxembourg», indique le ministère des Affaires étrangères sollicité par nos soins. Le ministère informe également que «pour l’ensemble de l’année 2021, 117 ressortissants afghans ont fait une demande de protection internationale auprès de la direction de l’immigration luxembourgeoise».



Depuis le début de l'année, 91 ressortissants afghans ont introduit une demande de protection internationale au Luxembourg. En parallèle, 77 ressortissants afghans se vont vus notifier des décisions d'octroi d’une protection internationale au Luxembourg.

Notre soutien est lié au droit international humanitaire Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire

A la date du 23 août, le cabinet de Jean Asselborn (LSAP) notait que «130 demandeurs de protection internationale de nationalité afghane arrivés depuis le 15 août 2021 étaient hébergés dans les structures d’hébergement pour demandeurs de protection de l'ONA (Office national de l'accueil)».

Notons qu'en septembre 2021, le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire Franz Fayot (LSAP) avait annoncé une aide globale portée à trois millions d'euros destinée à l'Afghanistan. Le socialiste luxembourgeois avait alors mis en garde: «Nous ne pouvons pas soutenir ce processus à n'importe quel prix. Notre soutien est lié au droit international humanitaire et au respect des principes humanitaires.»

Contacté ce vendredi, le ministre Franz Fayot assure que le Luxembourg continue à soutenir l'Afghanistan. «Ce n'est pas une aide aux talibans, c'est de l'aide humanitaire pour les civils afghans, y compris évidemment les femmes et les filles. C'est une différence essentielle», tient-il à préciser. Le ministère de la Coopération précise que l'aide purement humanitaire s'élève à 2,43 millions d'euros pour la période de janvier à août cette année. Cette contribution devrait être encore augmentée d'ici la fin de l'année selon le ministère.

Depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, plusieurs contraintes et interdictions on été imposées aux femmes afghanes. Ces dernières n'ont plus le droit de voyager seules et sont contraintes de porter le voile en public. Les filles, quant à elles, sont exclues des écoles secondaires.

