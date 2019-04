Ils font partie du paysage luxembourgeois depuis plusieurs siècles. Les «Péckvillerchers» seront à l'honneur ce lundi, au traditionnel marché de l'«Éimaischen», dans les rues de la capitale. Depuis 28 ans, Katia Penez leur a créé un nid, chez elle.

130 «Péckvillerchers» sifflent dans son salon

Rita RUPPERT Ils font partie du paysage luxembourgeois depuis plusieurs siècles. Les «Péckvillerchers» seront à l'honneur ce lundi, au traditionnel marché de l'«Éimaischen», dans les rues de la capitale. Depuis 28 ans, Katia Penez leur a créé un nid, chez elle.

Traduction Sophie Wiessler - Tradition luxembourgeoise oblige, ce lundi de Pâques marque la 192ème édition du marché de l'«Éimaischen» dans les rues de la capitale et dans la commune de Nospelt, à Kehlen. Si le beau temps est au rendez-vous, ce sera également le cas de milliers de passionnés des «Péckvillerchers».

Ces petits oiseaux siffleurs seront exposés par centaines sur les marchés tout au long de la journée. Et Katia Penez attend de s'y rendre avec impatience.

Elle est l'heureuse propriétaire de 130 «Péckvillerchers» en argile et verre. Un seul coup d’œil du côté de sa belle maison en pierre suffit pour comprendre rapidement que la passionnée a un don pour embellir son jardin et sa demeure.

Œufs, lapins ou encore poules créés dans toutes sortes de matériaux, de différentes tailles et couleurs... aucun doute, Pâques pointe le bout de son nez du côté de chez Katia.

Le premier date de 1991

Quand elle ouvre la porte de sa maison, nos yeux tombent directement sur l'un des oiseaux siffleurs. «Oui, j'aime décorer», sourit la collectionneuse, avant de nous emmener directement vers sa salle d'exposition. Là, 130 «Péckvillerchers» ont façonné leur nid d'année en année. «En fait, il y en avait 131, mais malheureusement l'un d'eux est cassé», explique Katia.

«Le premier "Péckvillercher" que j'ai acheté date de 1991. C'est une amie d'école, Pascale Seil, qui l'avait créé. Depuis, j'en possède 23 autres de sa part. Je lui ai d'ailleurs commandé celui de cette année», raconte Katia Penez, avec une certaine fierté.

7 Katia Penez, Sammlerin von Péckvillchen, Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort Chris Karaba / Luxemburger Wort

Actuellement, les nombreux oiseaux colorés sont exposés de façon décorative sur et dans des boîtes en bois dans son salon. L'arrangement effectué prouve à lui seul l'amour du détail de la maîtresse de maison. Environ deux douzaines ont été placées sur la table à manger. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de s'assurer qu'Einstein, le chat, ne joue pas avec et qu'un spécimen tombe sur le sol.



Même avec autant d'éléments, la collectionneuse passionnée sait exactement quel oiseau date de quand, où il a été acheté et auprès de quel artiste. Ou qui lui a donné.

Des spécimens venus de l'étranger

Elle en prend spontanément sur l'étagère et souffle dedans pour créer un sifflement, toujours avec le sourire. Chaque année, elle acquiert entre quatre et cinq nouveaux «Péckvillercher» et n'hésite donc pas à sortir le portefeuille. Elle n'est pas vraiment intéressée par le nom des artistes mais achète plutôt ce qui lui plaît.



Son partenaire, Gérard Kaps, sa famille et ses amis contribuent régulièrement à l'enrichissement de sa collection. Certains spécimens viennent même de l'étranger, du Portugal et de Croatie.

D'où vient le marché de l'«Éimaischen»? L'événement a lieu chaque lundi de Pâques, de huit heures à 18 heures dans les rues de la vieille Ville, autour du Palais grand-ducal, la rue Sigefroi, au Krautmarkt, rue du Rost, de la Reine et du Fossé, jusqu'à la place d'Armes. L'histoire de l'«Éimaischen» remonte à 1827. Le lundi de Pâques, une messe était célébrée à l’église Saint Michel à Luxembourg pour la confrérie des potiers. Et c’est justement à la sortie de l’église que les potiers vendaient leurs créations. Connu pour être un ancien village de potiers, Nospelt avait pour réputation de fabriquer des petits oiseaux avec les restes d’argile de la journée, d’où la tradition des «Péckvillerchers». Diverses animations sont également proposées pour petits et grands.

