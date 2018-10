Au 1er janvier 2018, 13.146 Allemands ont été recensés au Luxembourg, soit 2.2% de la population totale. Le nombre d'Allemands a augmenté légèrement, mais de façon continue depuis le recensement de 1970, nous apprend le Statec à la veille de la fête nationale allemande.

13.146 Allemands vivent au Luxembourg

Au 1er janvier 2018, 13.146 Allemands ont été recensés au Luxembourg, soit 2.2% de la population totale. Le nombre d'Allemands a augmenté légèrement, mais de façon continue depuis le recensement de 1970, nous apprend le Statec à la veille de la fête nationale allemande.

Cependant leur part dans la population reste relativement stable depuis 1947. Depuis le dernier recensement de la population de 2011, le nombre d'Allemands résidant au Luxembourg a augmenté de 9.1%.



Cette croissance se situe cependant largement en-dessous de celle du total des étrangers qui a augmenté de 30.7% depuis 2011. Les Allemands représentent la cinquième communauté étrangère au Luxembourg après les Portugais, les Français, les Italiens et les Belges.



Les Allemands plus âgés que les Luxembourgeois



La structure d'âge des Allemands est très différente de celle de la population totale.



Chez les enfants et les jeunes adultes, les Allemands sont sous-représentés par rapport à la population totale. En revanche, ils sont, très souvent largement, surreprésentés à partir du milieu de la trentaine. Comparés à la population totale, les Allemands sont relativement plus nombreux à avoir atteint l’âge de la retraite, à savoir 2 095 personnes représentant 15.9% de la population allemande vivant au Luxembourg.



À titre de comparaison, dans la population totale, on comptait 86.208 personnes âgées de 65 et plus, soit 14.3% de la population totale. Au 1er janvier 2018, l’âge moyen de la population allemande est de 43.3 ans. Les habitants étrangers dans leur ensemble sont avec 37 ans significativement plus jeunes que les Allemands. Il en est de même pour les Luxembourgeois (41.6 ans).



1 Allemand sur 10 est né au Luxembourg

Parmi les Allemands vivant aujourd’hui au Luxembourg, trois quart (75.9%) sont nés en Allemagne et 11.2% au Grand-Duché.



Sans surprise, il y a une corrélation entre le pays de naissance et l’âge. Pour les Allemands ayant plus de 15 ans, le pays de naissance est généralement l’Allemagne. En tendance, les cohortes plus jeunes sont plus souvent nées au Luxembourg : 78.0% des Allemands âgés de 0 à 4 ans sont nés au Luxembourg, contre seulement 15.1% nés en Allemagne.



Le solde migratoire des Allemands (différences entre les arrivées et les départs) est en diminution depuis le début de cette décennie : de 404 en 2010 à 171 en 2016. En 2017, ce solde repart à la hausse (300). Le nombre d’immigrants allemands est, quant à lui, relativement stable, aux environs de 1 000 (1 026 en 2017) malgré une diminution observée en 2016 (945). Pour les émigrés, leur nombre est en augmentation : 604 départs en 2010 pour 726 en 2017. La part des Allemands parmi les immigrants a tendance à diminuer au fur et à mesure des années : 5.9% en 2010 pour 4.2% en 2017.



Leur part parmi les émigrés suit la même tendance : 5.2% en 2017. Les migrants allemands sont en moyenne, plus âgés que l’ensemble des migrants. En 2017, l’âge moyen des immigrants allemands est de 32.8 ans pour 29.8 pour l’ensemble des immigrants. Concernant les émigrés, l’âge moyen des émigrés allemands est 36.6 ans en 2017 (33.4 pour l’ensemble des émigrés.

Les Allemands sont enclin à se naturaliser

Entre 2010 et 2017, 27.642 personnes, résidant au Luxembourg, ont demandé et obtenu la nationalité luxembourgeoise dont 1.644 des personnes de nationalité allemande (5.9% du total). Le nombre d’Allemands demandant et obtenant la nationalité luxembourgeoise diminue dans le temps, passant de 326 naturalisations en 2010 à 199 en 2017.



En 2017, avec une moyenne de 45.2 ans, les Allemands sont 11.5 ans plus âgés que l’ensemble des personnes ayant acquis la nationalité luxembourgeoise. Parmi les Allemands ayant acquis volontairement la nationalité luxembourgeoise en 2017, 70.4% sont nés en Allemagne et 21.1% au Luxembourg.



Le taux d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise est le rapport entre le nombre d'acquisitions de la nationalité luxembourgeoise et l'effectif des personnes de nationalité étrangère. Pour la période 2010 à 2017, ce taux s’élève à 16.8‰ pour les personnes de nationalité étrangère et à 20.4‰ pour les Allemand.

Contrairement aux Belges et Français, on observe un nombre peu élevé d’Allemands qui obtiennent la nationalité luxembourgeoise bien que n’ayant pas leur résidence au Luxembourg : 315 depuis 2010. Néanmoins, ce nombre augmente au fur et à mesure des années : 7 en 2010 pour 89 en 2017. Ces chiffres peuvent s’expliquer par le fait que la loi allemande sur la double nationalité est relativement récente (2014).



