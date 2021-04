L'épidémie a fait un mort de plus en 24 heures (750 au total) au Luxembourg, et le virus ne cesse d'envoyer son lot de malades infectés dans les hôpitaux et cela même si près de 100.000 vaccins ont été administrés déjà.

126 patients covid hospitalisés pour Pâques

Les vacances de Pâques arrivent pile au moment où les infections commençaient à reprendre dans les écoles luxembourgeoises. Ouf. Voilà qui laisse maintenant deux semaines au ministère de l'Education pour évaluer les essais d'autotest covid menés dans six établissements du pays. La rentrée prochaine devant peut-être voir ce dispositif préventif être déployé (totalement, partiellement ou pas) dans les établissements scolaires. En attendant, le virus, lui, ne prend pas de congés et a encore été à l'origine de 223 nouveaux cas.

Sur les 13.989 derniers tests de dépistage effectués, 223 donc se sont avérés positifs.

Au total, depuis le début de la pandémie, 62.105 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 141 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 30 se trouvent en soins intensifs dont un patient du Grand Est. Sans oublier les 20 malades hospitalisés pour d'autres pathologies mais positifs au covid.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a désormais administré 99.356 doses vaccinales anti-covid. 23.494 personnes ont déjà bénéficié des deux doses préconisées.

Confrontées à une troisième vague, les deux provinces les plus peuplées du Canada, l'Ontario et le Québec, ont durci vendredi les restrictions pour ralentir la propagation du virus alors que la vaccination peine à décoller malgré des centaines de millions de doses précommandées.

L'Ontario va activer un «frein d'urgence» à compter de samedi pendant au moins quatre semaines. Les écoles resteront ouvertes et les 14 millions d'habitants n'ont pas reçu l'ordre de rester chez eux, mais les commerces jugés non essentiels ne pourront accueillir qu'un quart de leurs clients habituels.

Dans la zone Europe de l'OMS, qui inclut une cinquantaine de pays dont la Russie et plusieurs Etats d'Asie centrale, le nombre des nouveaux décès causés par le covid-19 a dépassé les 24.000 la semaine passée et se rapproche «rapidement» de la barre du million.

