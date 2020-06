Opérationnel depuis lundi entre Waldhof et Gonderange, le premier dispositif du genre au Luxembourg s'est immédiatement mis en action. Sur les 121 avertissements taxés déjà distribués, un seul a conduit à une amende de 145 euros et à la perte de deux points sur le permis de conduire.

121 automobilistes déjà piégés par le radar-tronçon

Opérationnel depuis lundi entre Waldhof et Gonderange, le premier dispositif du genre au Luxembourg s'est immédiatement mis en action. Sur les 121 avertissements taxés déjà distribués, un seul a conduit à une amende de 145 euros et à la perte de deux points sur le permis de conduire.

(JFC, avec SH) - Le radar-tronçon mis en service depuis lundi sur la N11 entre Waldhof et Gonderange délivre ses premiers procès-verbaux. Jusqu'à ce vendredi midi, 121 usagers de la route ont en effet été surpris en excès de vitesse sur cette portion de route longue de 3,8 km. Si 120 d'entre eux ont écopé d'une amende de 49 euros, un seul a commis un excès de vitesse de plus de 20 km/h au-delà de la limite. Il encourt une amende de 145 euros, en plus de la perte de deux points sur son permis de conduire.

Si la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h pour les voitures particulières, en revanche, les camions de plus de 3,5 tonnes, les bus et les voitures avec remorque sont soumis à une vitesse maximale de 75 km/h. Grâce à sa technologie de pointe, ce radar de la nouvelle génération détecte les différents types de véhicule.

Photo: Ministère de la Mobilité

Pour rappel, contrairement aux radars classiques, ce dispositif ne mesure pas seulement la vitesse en un point précis, mais la vitesse moyenne sur une plus ou moins longue distance. Concrètement, à l'entrée comme à la sortie du tronçon, le véhicule est identifié via sa plaque d'immatriculation. Si le conducteur dépasse la limite autorisée, une photo est déclenchée et transmise à la centrale du Centre de contrôle et sanctions automatisés.

Ce nouveau système vient ainsi compléter le dispositif déjà en place composé de 24 radars fixes, cinq radars mobiles et deux radars chantier. Au total, 32 radars sont désormais en service sur les routes du Grand-Duché depuis les premières installations en 2016.





