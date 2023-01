Depuis le 1er janvier, la nouvelle loi sur l'eau potable est en vigueur. Les contrôles de qualité sont renforcés et l'accès à l'eau potable est amélioré.

120 millions de litres d'eau potable consommés chaque jour

Michèle GANTENBEIN Depuis le 1er janvier, la nouvelle loi sur l'eau potable est en vigueur. Les contrôles de qualité sont renforcés et l'accès à l'eau potable est amélioré.

Le 1er janvier, la nouvelle loi sur l'eau potable est entrée en vigueur. Elle est basée sur une directive européenne, elle-même issue de l'initiative citoyenne européenne «Right2Water» de 2013, «qui avait été signée par 1,8 million de personnes et qui demandait que l'approvisionnement en eau potable reste dans le domaine public et que tous les habitants aient accès à l'eau potable», a expliqué la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng) jeudi, à l'occasion de la présentation de la loi.

Le succès de la pétition a conduit à une révision de la directive sur l'eau potable et une série de modifications ont été introduites pour améliorer l'accès à l'eau potable et renforcer le contrôle de la qualité.

La pollution de l'eau peut également se produire au niveau des ménages en raison de la vétusté des canalisations. Tom Schaul, ministère de l'Environnement

Nouvelles normes de qualité

Parmi les changements les plus importants figure l'introduction obligatoire d'une approche basée sur les risques, dans le but de contrôler et de surveiller la qualité de l'eau tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Selon Tom Schaul, du ministère de l'Environnement, il existe trois niveaux qui peuvent présenter un risque pour la qualité de l'eau. Ainsi, il peut y avoir une pollution (nitrates, résidus de produits phytosanitaires, etc.) dans le bassin versant du barrage ou des sources et forages. D'autres facteurs sont la vétusté des infrastructures publiques d'eau potable (canalisations, réservoirs d'eau), «mais il peut aussi y avoir une pollution de l'eau au niveau des ménages en raison de la vétusté des canalisations», explique-t-il.

L'analyse préalable permet de mettre en évidence les risques et de prendre des mesures préventives. Bien que les pays aient jusqu'en 2029 pour mettre en œuvre ces obligations, le Luxembourg a déjà commencé les analyses de risques dans les zones de protection de l'eau potable et dans les infrastructures d'approvisionnement public, selon Tom Schaul.

Suite à l'évolution scientifique, de nouveaux paramètres ont été introduits et les valeurs limites de certaines substances (teneur en plomb par exemple) ont été adaptées. Comme de nouvelles substances sont régulièrement détectées dans l'eau, les pays sont tenus de procéder à un contrôle régulier de ces substances, indépendamment du risque qu'elles représentent pour la santé.



Fontaines d'eau potable dans les lieux publics

Les pays doivent prendre des mesures pour améliorer l'accès public à l'eau potable et veiller à ce que des fontaines d'eau potable soient mises à disposition dans les lieux publics. Elle doit être mise à disposition dans les bâtiments publics et les administrations. De plus, «on veut en faire un peu plus pour que l'eau du robinet soit proposée dans les restaurants et les cantines, mais cela doit continuer à se faire sur une base volontaire», a expliqué Joëlle Welfring.



En ce qui concerne les matériaux en contact avec l'eau potable, les pays ne peuvent utiliser que ceux qui garantissent la protection de la santé. Les fournisseurs d'eau sont également tenus par la loi d'informer les consommateurs sur la qualité de l'eau potable et la sécurité de l'approvisionnement. En fin de compte, des mesures doivent également être prises pour réduire la consommation d'eau potable.

Les pertes d'eau potable ne peuvent pas être évitées. Jean-Paul Lickes, directeur de l'administration de l'eau

120 millions de litres d'eau par jour

Le Luxembourg a une consommation quotidienne d'eau potable de 120.000 mètres cubes, ce qui représente 120 millions de litres d'eau par jour et près de 190 litres par personne et par jour. Le groupe qui consomme le plus (60%) est celui des ménages. L'industrie et le secteur des services représentent 23% de la consommation et l'agriculture 9%. L'eau potable provient pour moitié de sources et pour moitié d'eaux de barrage traitées, comme l'a expliqué la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring. Les ménages consacrent 3% de leur budget à l'eau potable.

Une partie de l'eau potable traitée n'arrive pas au consommateur final, mais s'infiltre dans le sol. La faute à des conduites d'eau non étanches, par exemple. «Les pertes sont inévitables», a déclaré le directeur de l'administration des eaux, Jean-Paul Lickes. Toutefois, le pourcentage de pertes au Luxembourg est inférieur à 10%, ce qui est assez faible par rapport à d'autres pays où les pertes atteignent 20 à 25%.

Ce sont les communes et les syndicats communaux qui sont responsables de l'approvisionnement en eau potable. Une nouvelle tâche leur incombe: ils doivent analyser si l'eau est perdue, en quelle quantité et par quel biais. Il s'agit ainsi d'éviter des pertes d'eau plus importantes, mais aussi des risques pour la santé des consommateurs.

Pendant deux ans, les communes ont été activement impliquées dans l'élaboration du texte de loi. C'est ce qu'a déclaré non seulement la ministre de l'Environnement, mais aussi le président du Syvicol, Emile Eicher (CSV). Il a salué la collaboration constructive avec le ministère et les autres acteurs et a suggéré de généraliser ce type d'échange lors de l'élaboration de la législation. «Cela permet d'aborder des problèmes concrets et de chercher des solutions avant de rédiger le texte».

Les coûts de l'énergie ne sont pas répartis un à un, de sorte que les consommateurs ne doivent pas s'attendre à une augmentation extrême des prix. La ministre de l'Environnement Joëlle Welfring, Déi Gréng

L'Association luxembourgeoise des services d'eaux (Aluseau) est responsable du traitement de l'eau. Elle effectue les analyses de risques et fait analyser plus de 6.500 échantillons d'eau par an, soit plus que la loi ne l'exige. L'objectif est de garantir une bonne qualité de l'eau potable, a déclaré le président d'Aluseau, Georges Kraus. Il a fait savoir que la nouvelle usine de Sebes, d'une capacité de 110.000 mètres cubes, serait achevée cette année et que l'ancienne usine ne serait pas remise en service.

Les coûts énergétiques renchérissent le prix de l'eau

En raison de la hausse des prix de l'énergie, les coûts de traitement de l'eau augmentent également. «Ces coûts ne sont toutefois pas répartis un à un, de sorte que les consommateurs ne doivent pas s'attendre à une hausse extrême des prix», a expliqué la ministre de l'Environnement. Selon Georges Kraus, les coûts énergétiques représentaient cinq pour cent du budget d'Aluseau avant l'augmentation des prix, «ils représentent maintenant 25%». Mais la nouvelle installation de Sebes est plus efficace sur le plan énergétique. Kraus s'attend à ce que la nouvelle installation réduise les coûts énergétiques de dix pour cent par rapport à l'ancienne.

