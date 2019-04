La commémoration en mémoire du grand-duc Jean, décrétée par le gouvernement mardi matin, prendra fin le samedi 4 mai à 18 heures. La date a été choisie «pour permettre à toutes les délégations du monde entier et aux Luxembourgeois de s'organiser», a expliqué Stéphane Bern à Wort.lu.

12 jours de deuil national

Marc AUXENFANTS La commémoration en mémoire du grand-duc Jean, décrétée par le gouvernement mardi matin, prendra fin le samedi 4 mai à 18 heures. La date a été choisie «pour permettre à toutes les délégations du monde entier et aux Luxembourgeois de s'organiser», a expliqué Stéphane Bern à Wort.lu.

Quelques heures après la communication du décès du grand-duc Jean à l'âge de 98 ans, le Premier ministre Xavier Bettel l'a annoncé ce mardi matin: «Les funérailles auront lieu le samedi 4 mai à 11 heures, à la Cathédrale.»

Dans la foulée, le gouvernement, qui s'est réuni en conseil pour une séance extraordinaire, a observé une minute de silence à la mémoire du défunt.

À l'occasion, il a officiellement proclamé le deuil national «à observer jusqu'à samedi, le 4 mai à 18 heures». Les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments et lieux publics. Une déclaration du gouvernement sera insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Les drapeaux aux quatre coins du pays seront mis en berne. Photo: Gerry Huberty

Pourquoi le 4 mai?

Le deuil national durera 12 jours. «Le délai imparti jusqu'au 4 mai permettra à toutes les délégations du monde entier et aux Luxembourgeois de s'organiser», a expliqué Stéphane Bern à Wort.lu. «C'est un chef d'État. Et beaucoup de représentants de pays et de gouvernements étrangers assisteront aux obsèques.»

«Toute la parentèle nombreuse du Grand-Duc sera aussi présente : les 21 petits-enfants, les 15 arrière-petits-enfants, mais aussi tous les cousins et neveux et nièces du Grand-Duc et de la grande-duchesse Charlotte» , a poursuivi le journaliste franco-luxembourgeois.

«C'est un chef d'État. Et beaucoup de représentants de pays et de gouvernements étrangers assisteront aux obsèques.»



Pour ce dernier il y aura un deuil national et un deuil de la Cour qui prendra plus de temps. «Il y aura également une émotion très forte dans la foule: les Luxembourgeois étaient très attachés au grand-duc Jean» , a-t-il ajouté.





À l'issue des funérailles, le grand-duc Jean reposera dans la crypte au côté de son épouse, la grande-duchesse Joséphine-Charlotte.



Spécialiste des têtes couronnées, Stéphane Bern est par ailleurs l'auteur d'un livre sur le souverain défunt. «Si les éditions Saint-Paul rééditent l'ouvrage et me demandent d'y ajouter un nouveau chapitre, je le ferai volontiers », a-t-il précisé.

