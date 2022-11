À l'occasion du 20 novembre, journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route instaurée par les Nations unies en 2005, le Statec revient sur les principaux chiffres du pays couvrant la période 2012 -2021.

Luxembourg 3 min.

Bilan de la sécurité routière

12.713 personnes touchées par des accidents en neuf ans

À l'occasion du 20 novembre, journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route instaurée par les Nations unies en 2005, le Statec revient sur les principaux chiffres du pays couvrant la période 2012 -2021.

Au Luxembourg, ce sont 24 personnes qui ont perdu la vie suite à un accident de la route en 2021. Des drames faisant partie des 20.000 morts à l'échelle européenne pour la même année.

Les radars à Hollerich flasheront dès le 1er décembre A partir du mois prochain, les contrevenants au code de la route devront s'attendre à des sanctions. La phase de test est terminée.

Ainsi, loin des clichés plus ou moins assimilés par tous, les chiffres du Statec permettent un regard global sur les principales causes ayant entraîné sur la dernière décennie le décès de 315 personnes sur les routes luxembourgeoises. Des pertes auxquelles s'ajoutent d’ailleurs 2.729 blessés graves et 9.669 blessés légers.

Fait d'importance, 49% de ces accidents «se sont produits sur des routes à deux voies situées à l'intérieur des localités, 34% à l'extérieur des localités et 8% sur les autoroutes (dont 2% sur les bretelles d'autoroute)». Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les accidents survenus sur les routes à deux voies à l'extérieur des localités «sont plus graves que ceux qui se produisent sur les autoroutes ou à l'intérieur des localités».

Le rapport détaille que «respectivement 38%, 30% et 22% de ces accidents étaient mortels ou graves».



L'influence des saisons est certaine

Au-delà du fait que chacun se doit d'être maître de son véhicule et respecter les limitations, il est bon de savoir que les accidents de la route devraient tendre à se réduire cet hiver. Et pour cause, le Statec explique qu'en dépit de la neige, du verglas ou des jours plus courts, «le nombre d'accidents baisse sur les routes en hiver».

Des contrôles gratuits à destination des automobilistes Dans le cadre de la traditionnelle campagne hivernale de la Sécurité routière, les mécaniciens de l'ACL proposent de contrôler gratuitement les pneus, éclairage et batterie des véhicules des usagers de la route.

Un fait que les statisticiens expliquent par l'hypothèse selon laquelle «les mauvaises conditions météorologiques dissuadent probablement les conducteurs de prendre la route, particulièrement les deux roues, avec en plus une diminution de la vitesse et un comportement plus prudent des automobilistes».

Une observation qui disparait pendant les beaux jours, pendant lesquels «les conducteurs sont plus souvent enclins à conduire, à l'exception du mois d'août, mois traditionnel des vacances». Des comportements qui s'en ressentent dans la gravité des accidents puisque ceux qui se produisent «les mois d'avril à septembre sont en moyenne plus graves que ceux des autres mois».

La vitesse reste la principale cause de mortalité



En termes de cause, le constat est sans appel: la première cause présumée des accidents reste de loin «la vitesse excessive ou inappropriée recensée dans 27% des accidents» sur les dix dernières années, une cause talonnée de près par l'alcool au volant et des fautes envers les piétons. Et qu'on se le dise, sur la dernière décennie, ce sont 70% des accidents corporels qui «se sont produits sur une chaussée sèche».

Toutefois, une route glissante «en raison d'huile, de fumier ou de feuilles mortes» semble avoir également un impact sur la gravité de l'accident. Le Statec détaille à ce sujet que «la proportion d'accidents mortels ou impliquant des blessés graves est plus élevée dans ces cas, ce qui pourrait s'expliquer par l'effet de surprise pour le conducteur».

Certains cantons plus sujets à des accidents

Enfin, le rapport démontre que les accidents survenus dans les cantons de Redange, Wiltz et Clervaux sont les plus graves, «voire les plus mortels». Dans le canton de Wiltz, 9% des accidents étaient mortels et 8% dans celui de Redange et de Clervaux. Sur l'ensemble du pays, 3% des accidents étaient mortels, 26% ont causé des dommages corporels graves et 71% des blessures légères.

Toutefois, ce sont les cantons d'Esch-sur-Alzette et de Luxembourg, les deux plus peuplés, qui ont connu le plus grand nombre d'accidents corporels sur les dix dernières années: «3.027 accidents dans le premier et 2.320 dans le second (dont 1.473 à Luxembourg-Ville)».

Les accidents dans ces deux cantons représentent plus de la moitié des accidents corporels survenus au Luxembourg. Viennent ensuite les cantons de Capellen et de Grevenmacher, avec respectivement 734 et 531 accidents. Le canton de Vianden reste celui qui a été le moins touché, avec 97 accidents corporels entre 2012 et 2021.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.