12.454, c'est le nombre de personnes ayant participé à la formation «Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg», obligatoire en cas de demande de naturalisation.

Depuis mars 2017

12.454 personnes ont tenté de s'intégrer au Luxembourg

12.454, c'est le nombre de personnes ayant participé à la formation «Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg», obligatoire en cas de demande de naturalisation.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles certaines personnes désirent obtenir la nationalité luxembourgeoise. Voyager plus librement grâce à l'un des passeports les plus puissants du monde, jouir de droits civiques, pouvoir exercer dans certains métiers de la fonction publique, voir ses démarches administratives simplifiées, etc. Toutefois, avant de devenir citoyen à part entière de son pays d'adoption, plusieurs démarches sont nécessaires.

Outre un test qui doit pouvoir permettre de jauger l’acquisition de la langue luxembourgeoise (Des cours sont d'ailleurs dispensés à l'INL), chaque candidat doit également prouver son civisme en obtenant un certificat appelé «Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg». Celui-ci est tout simplement obligatoire pour prétendre à la nationalité. Il y a pour cela un cours spécifique et un examen à passer. Les thèmes abordés sont nombreux au cours de cette formation: les droits fondamentaux en passant par les institutions luxembourgeoises sans oublier l'histoire du Grand-Duché.

Un total de 24 heures de cours

Une fois l'examen réussi, un certificat est émis par le service de la formation des adultes aux personnes qui ont suivi 24 heures de cours ou qui ont donc participé à l'examen. Au total, les cours comprennent trois modules d'une durée de 24 leçons.

Au détour d'une question parlementaire de la députée Djuna Bernard (déi Gréng), on apprend que depuis mars 2017, pas moins de 12.454 participants ont reçu un certificat du cours «Vivre ensemble», leur permettant ainsi de prétendre à la nationalité luxembourgeoise. «Actuellement les cours sont assurés par 22 formateurs et ce nombre s'avère suffisant pour couvrir la demande», a expliqué le ministre de l'Éducation nationale Claude Meisch (DP).

Un budget de 575.100€

La députée avait interrogé le ministre sur des possibles retards de plusieurs mois dans le versement des salaires des formatrices et formateurs dispensant ces cours. Il n'en est rien pour Claude Meisch, tout du moins pour les formateurs réguliers. «Un budget initial à hauteur de 575.000€ a été accordé pour le paiement des indemnités dues aux experts externes pour la tenue des cours ''Vivre ensemble'', des cours d'intégration linguistique et des cours d'instruction civique. Ce montant a été calculé sur base de la situation des dépenses arrêtées en mai 2021», entame-t-il.

Or, il est clair que l'afflux extrême de réfugiés depuis le début de l'année 2022, a engendré la nécessité absolue de multiplier les offres de formation organisées par le service de la formation des adultes (SFA). «Et, de ce fait, de recruter des formateurs supplémentaires pour suffire aux demandes et surtout aux besoins des nouveaux arrivants adultes dans notre pays». Une situation qui a donc pu potentiellement provoquer des retards dans les paiements. «Au vu de cette situation, le SFA a sollicité, en avril 2022, une augmentation des crédits accordés de la ligne budgétaire concernée. En juillet 2022, le SFA s'est vu attribué le dépassement demandé et a procédé de suite aux paiements des indemnités dues pour le 2e semestre 2022».

Rappelons que 6.801 personnes ont acquis la nationalité luxembourgeoise en 2021. Un chiffre en forte baisse par rapport aux années précédentes, selon le ministère de la Justice, à l'origine de ces données. 4.558 d'entre elles avaient obtenu la nationalité luxembourgeoise par «option» (grâce au mariage par exemple), 880 par naturalisation et 1.363 par recouvrement (grâce à un aïeul luxembourgeois en d'autres termes).

