12.076 testés négatifs en 24 heures

Le dépistage de ce dernier jour a tout de même révélé 147 nouvelles infections au Grand-Duché. Un chiffre toujours haut qui s'accompagne de deux nouveaux décès en lien avec l'infection covid.

Le virus reste là et bien là, mais ce sont ces variants qui désormais font trembler. Et même si le ministre de l'Education fait face et se défend de vouloir garder les élèves en présentiel désormais «le plus longtemps possible», la prudence du Premier ministre à ne pas lever d'un pouce les règles sanitaires actuelles démontrent combien la situation reste précaire à l'entame des vacanes de Carnaval.

Sur les 12.233 tests effectués ces dernières 24 heures, 147 se sont donc révélés positifs, selon les données du ministère de la Santé. Soit un taux de positivité de 1,2%.



Depuis mars 2020, 52.539 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 68 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg (soit cinq de plus que la veille). Parmi eux, 14 se trouvent en soins intensifs. Sans oublier 27 patients admis pour une autre pathologie mais cas suspects ou en isolement.

Côté vaccination anticovid, Xavier Bettel et Paulette Lenert ont annoncé pour les environs du 20 février le début de la phase 2 de la campagne de vaccination. Pour le Luxembourg, jusqu'à présent, 21.390 doses ont été administrées.





