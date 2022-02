En 2021, les automobilistes ont perdu l'équivalent de près de cinq jours dans les embouteillages de la capitale selon l'index du trafic TomTom.

Classement TomTom

118 heures passées dans les bouchons en 2021

Thomas BERTHOL En 2021, les automobilistes ont perdu l'équivalent de près de cinq jours dans les embouteillages de la capitale selon l'index du trafic TomTom.

Ça vous paraît interminable et ça n'avance pas quand vous êtes bloqués dans les bouchons ? Selon le classement établi par l'index trafic TomTom sur 404 villes dans le monde, Luxembourg se trouve à la 98e place des villes les plus embouteillées. La capitale du Grand-Duché se situe ainsi au même rang que d'autres grandes villes telles que Nice (96e place), Sydney (97), Milan (100) ou encore Aix-la-Chapelle (101). Dans le trio de tête des villes ayant le plus de bouchons figurent Istanbul, Moscou et Kiev.

Selon cet indicateur, les automobilistes ont passé 118 heures dans les embouteillages à Luxembourg en 2021, soit près de cinq jours à patienter que le trafic avance. Ce délai d'attente a baissé de 44 heures par rapport à 2019. Et cette meilleure régulation du trafic se fait aussi ressentir dans les trajets aux heures de pointe, avec une baisse de près de 30% du trafic entre 2021 et 2019.

Pour un trajet d'une demi-heure en 2021, il fallait compter 15 minutes en plus contre 21 minutes supplémentaires en 2019. Une meilleure régulation de la circulation certainement due à une généralisation du télétravail depuis la pandémie.

Une reprise du trafic en 2021

Selon l'étude, le mardi entre 17 et 18 heures était une tranche horaire à éviter pour prendre la route en 2021. En 2020, le rush était davantage concentré le même jour mais le matin à 8 heures. La journée noire pour rouler à Luxembourg l'an dernier était le 14 juillet. Un jour férié en France, de quoi faire venir encore plus de monde sur la route.

L'index constate aussi une reprise du trafic en 2021. Le niveau de congestion en 2021 s'élève à 28%, soit 3% de plus qu'en 2020. Le taux avait chuté de 13% entre 2019 (36%) et 2020. Lors de la première année covid, les mesures sanitaires (confinement, télétravail) avaient fortement freiné les déplacements.

Pour évaluer le coût environnemental de la hausse de la congestion et de son effet sur les émissions dans quatre capitales européennes, TomTom a utilisé des données sur le trafic et une méthodologie conçue par des universitaires de l'Université de technologie de Graz. A Londres, 14,8Mt (mégatonnes) de CO2 étaient dues au trafic routier en 2021, dont 15% (2,2Mt) étaient spécifiquement dues à la congestion de la ville. Pour Paris, Berlin et Amsterdam, le coût de la congestion sur les émissions de CO2 est respectivement de 13,5% (1,85Mt), 10,5% (0,42Mt) et 7% (0,06Mt).

