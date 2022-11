De nombreuses structures d'accueil pour enfants et adolescents vont voir le jour au centre de Pétange. Le premier coup de pioche symbolique a été donné lundi.

Luxembourg 2 min.

Grand projet dans le sud

116 millions d'euros pour les structures d'accueil à Pétange

Glenn SCHWALLER De nombreuses structures d'accueil pour enfants et adolescents vont voir le jour au centre de Pétange. Le premier coup de pioche symbolique a été donné lundi.

Elles coûteront 116,8 millions d'euros : les nouvelles infrastructures d'accueil pour les enfants et les jeunes dans le centre de Pétange. Les travaux de construction sont en cours depuis février, le premier coup de pioche symbolique a été donné lundi par le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) ainsi que par le ministre de l'Éducation Claude Meisch et la ministre de la Famille Corinne Cahen (tous deux DP).

L'Okaju plaide pour un statut des mineurs non accompagnés C’est à l’approche de la Journée mondiale de l’enfance le 20 novembre que l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher a présenté son bilan de l’année 2022, avec l’accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg en ligne de mire.

L'objectif de ce grand projet est de désengorger les établissements existants du pays, car ceux-ci atteignent de plus en plus leurs limites, comme l'explique Claude Meisch. «Ce sont des infrastructures dont on a besoin et qui ne répondent pas seulement à un besoin local mais national», explique le ministre de l'Education.

Deux sites, de nombreuses installations

La construction se fera sur deux sites différents. La plupart des établissements seront construits sur le site Batty Weber, le long de la rue du même nom. C'est là que sera construite, entre autres, la crèche nationale qui pourra accueillir 54 enfants. En outre, un internat psychothérapeutique y sera construit, composé de trois maisons individuelles reliées entre elles et pouvant accueillir 18 enfants. «L'internat remplace des établissements déjà existants dans les régions du sud, comme ceux de Kayl ou de Sassenheim», explique le ministre de l'Education.

Le site Batty Weber accueillera dans quelques années de nombreuses structures d'accueil. Photo: Guy Jallay

De même, plusieurs appartements pour personnes autistes seront construits sur le site de Batty Weber, ainsi que des unités d'habitation pour parents souffrant d'un handicap mental et un centre d'information correspondant. Un centre thérapeutique et administratif fait également partie de ce grand projet. Celui-ci comprend une école pour la réintégration des jeunes en décrochage scolaire, un centre de thérapie ainsi qu'un foyer de jour pour 30 enfants.

Un parking de 92 places verra le jour

Le projet sur le site de Batty Weber est complété par un bâtiment communal qui abritera entre autres des installations sportives, un centre médical et un restaurant. Un parking souterrain de 92 places est également prévu. Un internat socio-familial, qui fait aussi partie du projet, sera construit sur le site Robert Krieps, rue des Acacias. 60 enfants et adolescents devraient y trouver place.

«Certains enfants passent trop de temps en maison relais» Les exigences envers le personnel augmentent. Tout comme le nombre d'enfants accueillis. L'ambiance dans les maisons relais risque de se dégrader.

Les structures devraient être prêtes en 2026 «C'est l'un des premiers projets que nous avons lancés en 2013», explique Corinne Cahen à propos de ce grand projet. Les travaux se dérouleront en quatre phases. L'achèvement de l'ensemble du projet est prévu pour les années 2025 et 2026. 188 résidents seront alors hébergés sur les deux sites. Plus de 100 employés y travailleront.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.