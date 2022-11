À Arlon, à deux pas de la frontière luxembourgeoise, un vaste trafic de cocaïne a été mis au jour ce samedi. Les forces spéciales luxembourgeoises étaient sur place. Un suspect a été arrêté au Grand-Duché.

Une arrestation au Grand-Duché

115 kilos de cocaïne à la frontière belgo-luxembourgeoise

À Arlon, à deux pas de la frontière luxembourgeoise, un vaste trafic de cocaïne a été mis au jour ce samedi. Les forces spéciales luxembourgeoises étaient sur place. Un suspect a été arrêté au Grand-Duché.

Branle-bas de combat ce samedi matin sur la route de Luxembourg reliant Arlon (Belgique) à Steinfort, dans un ancien magasin d'électroménager. La police fédérale était présente en nombre autour du bâtiment, armes à la main. Dans un communiqué publié plus tard dans la journée par le Parquet de Luxembourg, on apprenait ainsi qu'une énorme quantité de drogues avait été découverte dans le bâtiment abandonné. «Au terme d'une longue enquête menée par la police judiciaire fédérale de l'arrondissement du Luxembourg, un entrepôt situé le long de la Nationale 4 à Arlon a fait l'objet d'une perquisition prescrite par une juge d'instruction arlonaise», a expliqué le Parquet dans un communiqué.

Au sein des locaux, les policiers ont ainsi découvert pas moins de 103 paquets de plus d'un kilo de cocaïne chacun. Les suspects dissimulaient ainsi ces pains dans des dalles de béton afin de faciliter leur exportation. Au total, pas moins de 115 kg ont été saisis. «Cette quantité représente, à la revente, un montant total d'environ 11.500.000 euros», précise le Parquet. Un montant colossal.

Sur place, les grands moyens avaient été déployés. Des renforts venus du Luxembourg étaient d'ailleurs présents. «Cette opération a bénéficié de l'appui conjoint des unités spéciales de la police fédérale (DSU) et de leurs homologues grand-ducaux. Des perquisitions simultanées ont également été réalisées, avec l'appui des unités spéciales aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg et en Serbie».

Un trafic originaire de Serbie

Au total, près d'une centaine de membres des différents services de police ont été engagés sur les sites d'intervention visés. Cette enquête a pour objectif de démanteler une organisation criminelle serbe active dans le trafic international de cocaïne.

Un coup dur a été porté à la fourmilière, en témoigne les quantités astronomiques de drogues saisies ce samedi. Par ailleurs, on apprend que cinq personnes ont été privées de leur liberté à Arlon. «Elles seront déférées, dans les prochaines heures, devant le magistrat instructeur qui décidera de leur éventuel placement sous mandat d'arrêt». En plus, deux personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas tandis qu'une autre a été interceptée au Grand-Duché et une autre en Serbie. «Les personnes arrêtées à l'étranger sont visées par des mandats d'arrêt européens ou internationaux et feront l'objet de procédures d'extradition dans les prochains jours», annonce le Parquet.

Les Luxembourgeois impliqués dans l'enquête

Ce dernier s'est d'ailleurs félicité pour la collaboration entre les différents services d'enquête et de justice des différents pays concernés ainsi qu'entre les unités spéciales belges et luxembourgeoises. «De nombreux devoirs d'analyse et d'exploitation seront réalisés, dans la foulée de cette opération, par les enquêteurs de la PJF du Luxembourg».

On se rappelle qu'en mars dernier, une usine clandestine de cigarettes illégales était découverte à Arlon, dans un autre bâtiment abandonné à deux pas de celui perquisitionné ce samedi. Là, deux millions de cigarettes avaient été saisies. À l'époque, on estimait la valeur de cette saisie à un million d'euros. Neuf «ouvriers» originaires d'Ukraine avaient été arrêtés. Les cigarettes fabriquées étaient apparemment destinées aux marchés anglais et français.

