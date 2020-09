La rentrée scolaire n'a pas engendré une flambée des contaminations au covid parmi les élèves et les enseignants. Fort de ce constat, Claude Meisch a précisé les tenants et aboutissants des trois scenarii de contamination possibles.

113 cas positifs dans les écoles depuis la rentrée

Quarante-huit heures après que le gouvernement décidait de maintenir son cap dans la lutte contre l'épidémie, Claude Meisch (DP), le ministre de l'Éducation nationale s'est félicité ce vendredi de l'efficacité du dispositif sanitaire mis en place dans les écoles pour la rentrée. En effet, entre le 15 (jour de la rentrée) et le 25 septembre, 113 cas positifs ont été diagnostiqués dans les écoles au Luxembourg, dont 76 dans le fondamental et 37 dans des lycées.

Mais surtout, un seul de ces lycées - dont le nom n'a pas été révélé -, présenterait une véritable «chaîne de contamination» avec quatre cas positifs «qui auraient des liens entre eux.» Le conditionnel reste toutefois de mise, car «des analyses sont en cours et nous attendons confirmation», reconnaît le ministre DP. Si la chaîne de contamination était avérée, l'établissement privé rentrerait alors dans le scénario de type 3 défini comme le plus redouté par le gouvernement avant la rentrée. Ce qui impliquerait la mise en quarantaine automatique des élèves et enseignants.

En dehors de ce lycée, tous les autres cas (96 dans le public, 17 dans le privé) relèvent des scenarii de type 1 ou 2. Le scénario 1 correspond à un seul cas isolé positif détecté au sein de l'école. C'est de loin le plus fréquent: 107 fois sur 113. Le leitmotiv demeure alors de donner «le maximum de chances aux élèves et à la formation», et il ne sera pas question de quarantaine, ni même de quarantaine partielle. L'élève concerné - dont l'identité ne sera pas révélée - fera l'objet d'une ordonnance d'isolement, tandis que ses condisciples directs seront eux «isolés à l'intérieur de l'établissement». Tous seront testés après six jours.

Le passage au scénario de type 2 s'opère lorsque que plusieurs cas positifs sont détectés dans une classe, mais sans être reliés les uns aux autres. En pareille circonstance, la quarantaine s'impose alors pour l'ensemble de la classe, y compris le ou les enseignants. L'objectif consistant à briser tout embryon de chaîne de contaminations.

La possibilité de demander un congé pour raisons familiales est ainsi offerte aux parents pour s'occuper de leurs enfants. «Nous avons adopté un règlement grand-ducal en ce sens ce matin assorti d'une procédure d'urgence», confie le ministre de l'Éducation nationale. En outre, il est «recommandé» de restreindre les contacts sociaux, les activités sportives, etc., et d'aller se faire tester le sixième jour.

Claude Meisch insiste sur le fait que dans la majorité des cas, les contaminations se produisent «en dehors des établissements scolaires eux-mêmes». C'est pourquoi, martèle-t-il, «l'effort collectif doit être maintenu, en conservant les petits gestes qui font la différence.» Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé ajoute que «si on réagit vite en identifiant rapidement les contacts, il est possible d'éviter que les cas se multiplient dans un même endroit.»

