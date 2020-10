Alors que le pays a compté un 133e décès ce lundi, plus d'une centaines de nouvelles infections ont été dépistées ce mardi, ce qui porte le total des contaminations à 9.840 cas.

109 nouvelles infections au Luxembourg

Le sept nouveaux décès enregistrés en raison du covid-19 en seulement huit jours démontrent à nouveau le regain de la pandémie et le bienfaits des mesures sanitaires prises pour l'enrayer. Et si neuf cas d'infection avaient été mis à jour lundi, il faut en rajouter 100 de plus ce mardi alors que 6.039 tests ont été effectués.

Avec ces 109 nouvelles contaminations, le Luxembourg atteint 11.352 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Lundi, 1.459 infections actives ont été recensées au Luxembourg alors que le minsistère de la Santé annonce que 8.248 personnes seraient rétablies.

En outre, ce mardi, la direction de la Santé indique que 50 patients atteints du covid-19 sont hospitalisés au pays, soit cinq de plus que la veille. Trois d'entre eux se trouvent toujours en soins intensifs.

Le taux d'infection au Covid-19 au sein du personnel soignant, dans un premier temps beaucoup plus élevé que celui de la population générale, est en baisse même dans des pays où la pandémie continue de faire rage, a annoncé mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle a indiqué que les données collectées auprès de 83 Etats, pour la plupart en Europe et aux Amériques, montrent désormais «qu'il y a eu une baisse substantielle des infections (parmi le personnel soignant) depuis le début de l'épidémie».

Là où l'OMS évoquait auparavant un taux de 14% de soignants infectés, ce pourcentage est maintenant plus proche de la proportion de la population générale: à savoir moins de 3% dans de nombreux pays, moins dans les pays pauvres. L'explosion des cas de covid-19 parmi le personnel soignant au début de l'épidémie s'expliquait par le manque d'équipements de protection un peu partout dans le monde, y compris dans les pays les plus riches.

Le covid-19 a tué plus de 1,1 million de personnes, selon les chiffres officiels.



