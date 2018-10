Le nombre de personnes nouvellement infectées par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) a doublé en 10 ans. Un nouveau plan sida 2018-2022 a été validé par le ministère de la Santé.

101 nouveaux cas de VIH en 2017

Anne FOURNEY

101 personnes supplémentaires ont été infectées par le virus du VIH en 2017, indique un rapport du comité Sida du ministère de la Santé. Ce chiffre est en constante augmentation et a doublé en dix ans.

En 2016, 98 personnes avaient été infectées, 94 en 2015 , 97 en 2014, 82 en 2013, 47 en 2007.

49 personnes ont été contaminées lors d'un rapport hétérosexuel en 2017, un chiffre lui aussi en augmentation. La majorité de ces personnes est âgée de 26 à 35 ans. Le nombre d'infection consécutif à l'usage de drogue est, lui, en diminution: 10 en 2017, il s'élevait à 21 en 2016.

919 personnes atteintes du VIH ont été recensées en 2017 par le Centre Hospitalier de Luxembourg. Le comité Sida estime que 85% des personnes vivant avec le VIH sont diagnostiquées. Le nombre total des personnes vivant avec le virus avoisinerait donc les 1.081. Les trois quarts d'entre elles sont donc soignées. Les 25% restantes ignorent certainement leur état de santé.

Un nouveau plan national Sida et IST (infections sexuellement transmissibles) a été approuvé par le ministère de la Santé. Il s'étend de 2018 à 2022 et poursuit des actions de prévention, d'éducation, d'information et de dépistage, ciblées sur une population estimée à risques. Ces informations sont diffusées par des centres spécialisés proches de ces groupes à risques. Afin d'éradiquer la contamination parmi les toxicomanes, qui est due la plupart du temps à l'échange de seringues, des distributeurs de seringues ont été installés en 2017 près de l'Abrigado (Fixerstuff) à Luxembourg-Bonnevoie, mais aussi à Esch-sur-Alzette et à Ettelbruck. 6.946 seringues ont été vendues pour le seul mois de mars 2017. Ces kits comprennent deux aiguilles, de l'ascorbine, de l'eau stérile et du désinfectant et sont vendus au prix d'un euro.

Les autotests oui, mais avec un encadrement

Les demandeurs de protection internationale bénéficient automatiquement d'un contrôle médical qui comprend, entre autres, un examen sérologique (incluant le dépistage des hépatites A, B et C, le VIH et la syphilis).

Les autotests, qui avaient d'abord suscité le scepticisme en raison de leur fiabilité discutable au début de leur mise sur le marché, avaient été annoncés au Luxembourg courant 2018. Ils permettent d'accélérer le dépistage. Le ministère de la Santé avait annoncé en mars 2018 leur arrivée au Grand-Duché "avant l'été". Le comité Sida estime "Qu'il faut un encadrement de cette commercialisation": dans des lieux ciblés, les pharmaciens doivent recevoir une formation adéquate, des brochures doivent être réalisées, ces tests ne doivent pas être banalisés.

Plus d'informations sur le plan VIH 2018-2022 sur le site du ministère de la Santé.

Renseignements: Service National des Maladies Infectieuses au Centre Hospitalier de Luxembourg, au 4411 3091 ou au 4411 8348 (24h/24).