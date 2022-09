Le gouvernement s'est ainsi engagé à soutenir financièrement le géant de la sidérurgie dans le cadre de plusieurs projets censés réduire l'empreinte carbone d'ArcelorMittal au Luxembourg.

Un accord signé ce mardi

100 millions d'euros pour décarboner ArcelorMittal

Simon MARTIN Le gouvernement s'est ainsi engagé à soutenir financièrement le géant de la sidérurgie dans le cadre de plusieurs projets censés réduire l'empreinte carbone d'ArcelorMittal au Luxembourg.

ArcelorMittal au Luxembourg, c'est pas moins de 3.460 emplois. Le géant de la sidérurgie est l'un des plus gros pourvoyeurs d'emplois du pays. Un acteur important de la vie économique que le Luxembourg se doit de soutenir, notamment dans le cadre de la décarbonisation de la société nécessaire selon les autorités luxembourgeoises.

C'est ainsi que ce mardi, un accord, visant à permettre aux sites luxembourgeois du groupe ArcelorMittal de s'engager sur la voie de la production d'acier neutre en carbone, a été signé. «Ce protocole d'accord confirme la volonté du gouvernement luxembourgeois de soutenir financièrement ces investissements stratégiques, par le biais des différents mécanismes d'aides applicables».

Transformation de l'aciérie de Belval

Concrètement, on parle d'un paquet de projets dont la valeur est estimée à 100 millions d'euros, un sacré coup de pouce pour ArcelorMittal donc. Le premier projet consistera en une transformation de l'aciérie de Belval avec un nouveau four à arc électrique (EAF). «Cet investissement permettra une meilleure efficacité énergétique et un accroissement des capacités de production d'acier de près de 15%, pour atteindre 2,5 millions de tonnes d'acier par an, et ainsi établir une autosuffisance en matière de capacité de production d'acier au Luxembourg pour couvrir les besoins en produits finis laminés», explique le ministère de l'Economie dans un communiqué.

Plus tard, l'empreinte carbone résiduelle sera appréhendée par une vague de nouveaux développements technologiques, tels que le remplacement du gaz naturel dans les fours de réchauffage des laminoirs par des ressources énergétiques alternatives.

Ensuite, ArcelorMittal a l'ambition de faire de Bissen le premier site neutre en carbone de la division ArcelorMittal Wire Solutions, grâce à un investissement dans la modernisation de ses lignes de tréfilage et de galvanisation, par la mise en œuvre de technologies de pointe. «Des études visant à confirmer la faisabilité de ces projets ont été lancées et la décision d'exécution sera prise en fonction des résultats. Le cas échéant, un investissement, pouvant atteindre un total de 30 millions d'euros, sera réalisé en plusieurs étapes au cours des cinq prochaines années», confirme également le ministère.

Relocalisation du centre R&D d'Esch

Enfin, le centre R&D d'Esch, qui célèbre cette année ses 50 ans d’existence, a un rôle clé à jouer dans le développement de processus de production, de produits et d'applications pour les usines d'ArcelorMittal au Luxembourg, en particulier pour les projets de décarbonation couverts par le protocole d'accord. «Dans ce contexte, le groupe a l’intention de relocaliser le centre de recherche actuel, situé à Esch-sur-Alzette, vers le site de Belval. Ceci permettra de consolider et de renforcer les activités de R&D d'ArcelorMittal au Luxembourg, et favorisera des interactions étroites avec les sites d'ArcelorMittal Produits Longs, l'Université du Luxembourg et le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), en créant un pôle d'innovation qui tirera parti de cette concentration d'activités.»

Franz Fayot (LSAP), ministre de l'Économie, a déclaré que les investissements prévus à travers les différents projets s'inscrivent dans les priorités du gouvernement pour la transition climatique et «représentent une opportunité importante non seulement pour l'environnement, mais aussi pour renforcer la réputation du Luxembourg en tant que site industriel de renom, à la pointe de l'innovation.»

Selon Geert van Poelvoorde, vice-président d'ArcelorMittal et directeur général d'ArcelorMittal Europe, ArcelorMittal Europe avance dans son objectif de réduire les émissions de CO2 de 35% d'ici 2030. «Nous sommes reconnaissants au gouvernement luxembourgeois pour son soutien continu et son appui à notre feuille de route de décarbonation, sans lesquels nos projets ambitieux ne seraient pas possibles».

