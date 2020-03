Dans leurs travaux préparatoires en vue d'un débat sur l'avenir de la radio du service public, les députés ont rencontré la présidente du conseil d'administration Véronique Faber ainsi que son directeur Marc Gerges.

100,7 mise sur la digitalisation pour élargir son public

Dans leurs travaux préparatoires en vue d'un débat sur l'avenir de la radio du service public, les députés ont rencontré la présidente du conseil d'administration Véronique Faber ainsi que son directeur Marc Gerges.

(ER) - «La radio 100.7 est le seul média qui a pour unique tâche d'accomplir sur les ondes un service public d'information en toute impartialité et indépendance.» Véronique Faber, désignée en novembre à la tête de la radio nationale, a ainsi rapidement planté le décor, mardi, en commission de la digitalisation, des médias et des communications.

«Informer, former et divertir tout en visant à fédérer la diversité de la société»: voilà les missions de l'établissement public de radiodiffusion socioculturelle. Et pour mener à bien ce triple rôle, Véronique Faber demande une loi spécifique pour positionner la radio 100.7 comme média public.

Le mode de recrutement des candidats au conseil d'administration a notamment été évoqué devant les parlementaires. L'idée d'un appel public à candidats a même été mise sur la table. Les membres de la commission ont aussi abordé la durée du mandat d'administrateur.

De son côté, le directeur de la radio publique Marc Gerges a insisté sur le fait que les missions de 100.7 devraient être clairement définies et que les moyens financiers devraient être appropriés. Quant aux défis qui se posent avec les différentes langues du pays, le directeur de la radio mise énormément sur les opportunités qu'offriront les plateformes digitales pour diversifier les programmes diffusés.

Lorsque la radio aura adopté un nouveau mode de diffusion, «elle pourra plus facilement atteindre les différents publics du pays», assure le responsable de l'antenne. Avec pourquoi pas la mise sur pied de programmes spécifiques destinés par exemple aux francophones, mais aussi aux lusophones, anglophones et autres communautés.