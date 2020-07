Paulette Lenert (LSAP) a présenté l'évolution de la pandémie de covid-19 au pays. La ministre de la Santé est revenue sur la hausse importante des contaminations au cours de la dernière semaine où 289 personnes ont été touchées par le virus.

«10% des cas positifs sont des frontaliers»

Eddy RENAULD Paulette Lenert (LSAP) a présenté l'évolution de la pandémie de covid-19 au pays. La ministre de la Santé est revenue sur la hausse importante des contaminations au cours de la dernière semaine où 289 personnes ont été touchées par le virus.

«Ça ne va pas bien pour le moment, la situation est délicate.» La ministre de la Santé a reconnu que la situation actuelle au pays n'était guère réjouissante, il est vrai que le Grand-Duché est marqué ces derniers temps par une recrudescence des cas de coronavirus au point que certains pays européens ont placé le pays sur une liste noire. «Le problème est qu'environ 10% des personnes testées ne vivent pas au Luxembourg mais elles sont incluses dans les statistiques», a précisé Paulette Lenert.



La locataire de la Villa Louvigny a notamment rappelé que lors de la semaine du 29 juin au 5 juillet, «289 nouveaux cas positifs ont été recensés sur 49.388 tests effectués». Ce qui interpelle aussi, c'est la moyenne d'âge des nouvelles personnes infectées: 34 ans, soit 10 ans de moins que la moyenne d'âge sur l'ensemble des cas depuis le début de la pandémie.

Si les lieux privés restent les principaux endroits d'infections selon les enquêtes de l'Inspection sanitaire de la Direction de la santé, plusieurs cas individuels de nouvelles infections ont été signalés dans différentes entreprises. Présent au côté de la ministre, le directeur de la Santé Jean-Claude Schmit a encore mis en avant l'importance des tests à grande échelle. Histoire de réduire les risques d'une éventuelle seconde vague.

Selon les chiffres présentés ce vendredi, 11% des cas proviennent des dépistages massifs et 57% ont été en contact avec une personne déjà infectée et détectée. Et dans ce cas de figure, le traçage des personnes contaminées revêt une attention particulière.

Sur les 289 cas, 1.963 contacts qui ont été tracés et suivis. «Le personnel est parvenu à joindre les personnes qui ont été en contact avec ces gens pour leur donner quelques instructions», a précisé Paulette Lenert. Si la situation est encore sous contrôle, la ministre craint qu'en cas d'augmentation continue des infections, «cela devienne problématique». En attendant la confirmation d'un éventuel rebond, la constitution d'une nouvelle réserve sanitaire est en cours comme cela avait été le cas durant le mois de mars.

Plus de 21.000 visites aux CSA

Ce point presse était aussi l'occasion de présenter le premier «Flash-Covid», une fiche mensuelle élaborée par le ministère de la Santé et le Statec. Ce numéro de juillet a surtout mis en évidence le fonctionnement des Centres de soins avancés (CSA) qui ont été mis en place au début de la pandémie de covid-19.

Durant trois mois, les quatre CSA (Kirchberg, Esch-Belval, Ettelbruck et Grevenmacher) ont soulagé la charge de travail des hôpitaux et des maisons médicales. Au total, 21.313 visites ont été enregistrées, dont 11.782 personnes au drive-in, 9.108 au sein des centres et 423 visites à domicile.

Les CSA ont connu un pic entre le 30 mars et le 5 avril avec 1.668 passages. Quant aux passages au drive-in, ils ont connu deux pics d'affluence: du 23 au 29 mars et du 27 avril au 3 mai. Enfin 967 personnes sur les 4.764 personnes ayant répondu à l'appel à volontaires, ont été affectées aux CSA, dont 638 médecins et professionnels qui ont exercé leur métier durant trois mois.





