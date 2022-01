Les absences pour cause de maladie dans les écoles ne sont pas un phénomène nouveau pendant l'hiver, a déclaré le ministre Meisch. Cette fois-ci, le défi est néanmoins plus compliqué, a-t-il confié.

10% d'enseignants absents dans le fondamental

Les absences pour cause de maladie dans les écoles ne sont pas un phénomène nouveau pendant l'hiver, a déclaré le ministre Meisch. Cette fois-ci, le défi est néanmoins plus compliqué, a-t-il confié.

(m. m. avec Marc SCHLAMMES) - La crise Corona et ses multiples facettes ont dominé l'heure des questions au Parlement. Outre la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP), le ministre de l'Éducation nationale a également été sollicité. Claude Meisch (DP) a décrit comme un «défi rude» le fonctionnement actuel des écoles, perturbé par les nombreuses absences d'enseignants dues à la pandémie. Le ministre s'est cependant efforcé de relativiser : les absences pour cause de maladie dans les écoles pendant l'hiver ne sont pas un phénomène nouveau.

Concrètement, dans le primaire, environ dix pour cent des enseignants doivent être remplacés, dont 221 en raison d'une infection liée au coronavirus. Dans le secondaire, le taux d'absentéisme était de 8,5% au 17 janvier ; dans les lycées, 274 absences étaient à imputer au virus.

Dans sa réponse à une question de Sven Clement (Parti Pirate), le ministre Meisch a également indiqué que la semaine précédente, 34 classes étaient concernées par le scénario 4 (six contaminations ou plus au sein d'une même classe) ; quatre classes de secondaire étaient en enseignement à distance en raison du manque d'enseignants. Le recrutement à court terme de professeurs de remplacement a toutefois permis que les cours se déroulent normalement, a déclaré le ministre.

Le député Sven Clement a encore voulu savoir «quel impact a le 3G sur le lieu de travail dans les écoles?» Selon le ministre, celui-ci serait plutôt marginal. Lundi, 11 enseignants manquaient pour cette raison dans le fondamental et mardi, cinq. Au lycée, lundi, sept professeurs n'avaient pas de code QR valable et trois mardi.



Le coût financier et administratif de la crise

Actuellement, la charge administrative liée à un autotest positif s'avère également problématique. Selon la ministre de la Santé Paulette Lenert, environ 90 pour cent des dossiers, dont l'envoi de l'attestation pour un test PCR, sont traités dans les 72 heures. La ministre a en outre fourni des informations sur l'ampleur des coûts. Selon elle, le traitement hospitalier d'un patient atteint de la maladie de Corona a coûté en moyenne 17.110 euros en 2020.

En ce qui concerne les recommandations de vaccination, Paulette Lenert a répondu à une question de Marc Hansen (Déi Gréng) en indiquant que des groupes spécifiques, tels que les femmes enceintes ou allaitantes et les jeunes, sont informés via des dépliants et les médias sociaux.

Formation intensive des forces de l'ordre

Avec les manifestations, Dan Biancalana (LSAP) a abordé un phénomène récent de la crise du coronavirus: les manifestations de protestation contre les mesures sanitaires. Le ministre de la Police Henri Kox (Déi Gréng) a souligné que les forces de l'ordre sont formées selon les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité pour ce type d'intervention, tant dans leur formation initiale que dans leur formation continue.

