(AF) - Il existe quatre sites de parapente au Luxembourg, dans le Nord du pays. Ils ont été ouverts les uns après les autres grâce à la bonne volonté d'une poignée de passionnés. Le premier décollage a été celui de Gringlay, près de Bourscheid…

Le club de parapente Cumulux a fêté en ce mois de juillet ses 10 ans. Il a été créé par une poignée de passionnés en 2007.

De retour au Luxembourg après avoir suivi une formation dans une école à l'étranger, les pilotes de parapente luxembourgeois n'avaient pas de club ni de site approprié pour voler. Il faut parfois faire des kilomètres en voiture pour trouver un endroit propice au vol selon les conditions météorologiques du jour.

Voici la journée type des pilotes de parapente et de belles images des sites du Grand-Duché:



De retour dans sa bourgade au nord du Grand-Duché après avoir appris à voler, Rol fait la connaissance de Rob. Ils se mettent à rechercher de potentiels sites de vol.

Ils fondent le club Cumulux en 2007 et effectuent les démarches nécessaires pour officialiser des sites de décollage et atterrissage. Amis et membres de la famille viennent leur prêter main-forte pour déboiser afin de permettre d'étaler sa voile en sécurité. Le site de Gringlay est inauguré. Suivront ceux de Kautenbach, Michelau et Huttange.

Ils permettent de voler suivant différentes directions de vent, ce qui garantit davantage d'opportunités de vol. Seule contrainte au Luxembourg: le gain d'altitude, en raison de la réglementation de l'espace aérien, afin de prévenir tout risque de collision avec un avion.







Pour lire l'histoire du club Cumulux (en luxembourgeois): http://cumulux.lu/index.php?page=geschicht



L'utilisation de ces sites est strictement réglementée: toutes les informations sont sur le site cumulux.lu.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.