Malgré la campagne de vaccination qui a débuté en début d'année 2021, les hôpitaux luxembourgeois ont du faire face à davantage d'hospitalisations en 2021 que l'année précédente.

Luxembourg 2 min.

Au Luxembourg

1.841 personnes hospitalisées pour covid en 2021

Simon MARTIN Malgré la campagne de vaccination qui a débuté en début d'année 2021, les hôpitaux luxembourgeois ont du faire face à davantage d'hospitalisations en 2021 que l'année précédente.

Depuis trois semaines maintenant, les contaminations au covid-19 augmentent au Luxembourg. C'est aussi le cas dans les autres pays voisins du Grand-Duché. De son côté, la Santé vient officiellement de recommander une quatrième dose pour les publics les plus fragiles, une manière d'éviter une recrudescence des hospitalisations tant redoutée. On se rappelle que le personnel soignant a payé un lourd tribut au plus fort de la crise sanitaire. Si aujourd'hui, la situation épidémiologique n'inquiète pas le système de Santé, mieux vaut effectivement prévenir que guérir afin d'éviter de surcharger les hôpitaux comme cela avait pu être le cas en 2020, mais surtout en 2021.







«Nous n'avons aucun intérêt à faire fuir nos médecins» Le travail médical dans les hôpitaux présente de nombreux avantages, affirme la Fédération des hôpitaux. Mais selon elle, l'attractivité du secteur hospitalier doit être renforcée.

Car en effet, malgré une campagne vaccinale démarrée sur les chapeaux de roue en début d'année, c'est bel et bien en 2021 que les établissements de soins luxembourgeois ont eu le plus fort à faire. C'est ce qui ressort d'une question parlementaire du député Jeff Engelen (ADR) adressée à la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP). L'élu ADR s'est notamment intéressé au nombre total de lits d'hôpitaux et de soins intensifs disponibles au Luxembourg, ainsi que sur la charge moyenne que représentaient les patients hospitalisés en raison d'une infection au covid-19.

Dans sa réponse parlementaire, la ministre a rappelé que le Luxembourg compte 2.042 lits d'hôpitaux, dont 153 lits destinés aux soins intensifs. «Il faut toutefois préciser que 21 lits sont destinés à la pédiatrie et à la néonatologie et 36 lits aux services spécialisés (cardiologie, maladies neurovasculaires, neurochirurgie). Il reste donc 96 lits de soins intensifs pour les patients adultes généraux», a fait remarquer l'intéressée.

1.741 hospitalisations en 2020

Concrètement, en 2020, il y a eu 1.741 hospitalisations pour covid-19, dont 14% en réanimation. La durée moyenne d'hospitalisation des patients Covid était de 10,9 jours dans les unités normales, et de 20,6 jours dans les unités de soins intensifs. En 2021, il y a eu 1.841 hospitalisations pour covid-19, dont 20,3% en réanimation. La durée moyenne d'hospitalisation des patients Covid était de 13 jours dans les unités normales, et de 25 jours dans les unités de soins intensifs.

Autrement dit, outre le fait qu'il y ait eu davantage de personnes hospitalisées en 2021, ces dernières restaient, en moyenne, plus longtemps à l'hôpital qu'en 2020.

Les résidents des maisons de retraite épargnés pour l'heure Alors que les contaminations de covid-19 repartent à la hausse au Grand-Duché et dans les pays voisins, la situation n'a, globalement, rien d'alarmant dans les maisons de retraite, où l'on recense 54 résidents positifs. Un est hospitalisé.

Après un rapide calcul, on peut également se rendre compte de l'impact des patients covid sur la capacité totale des lits au Luxembourg. En effet, on peut déduire qu'un maximum de 10% des lits d'hôpitaux normaux étaient occupés par des patients infectés par le virus et un maximum de 52% des lits de soins intensifs.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.